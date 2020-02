Née Judith Therese Evans à l’extérieur de Detroit, MI en 1975, Greer est devenue célèbre à la fin des années 90 / début des années 2000 dans des films comme What Women Want aux côtés de Mel Gibson, The Wedding Planner avec Jennifer Lopez et Matthew McConaughey, 13 passe de 30 avec Jennifer Garner, et The Night de M. Night Shyamalan pour n’en nommer que quelques-uns.

Greer a eu une carrière en plein essor depuis, même si elle joue principalement dans des rôles de soutien. Plus récemment, elle apparaît dans le nouveau redémarrage de la série Halloween et Jim Carrey’s Kidding on Showtime.

Sa carrière cinématographique est bien connue, mais qu’en est-il de sa vie personnelle?

Judy Greer est-elle mariée?

Judy Greer | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

La vie amoureuse de Greer n’a pas eu non plus de scandales. Elle a été avec le même homme toute sa carrière, ce qui est un exploit en soi pour Hollywood.

Le nom de son mari est Dean E. Johnsen, producteur d’émissions de télévision. Ils n’ont pas d’enfant à eux, mais Johnsen a deux enfants issus d’un précédent mariage. Il s’agit de la seule relation célèbre qu’elle a eue depuis sa première apparition dans Kissing A Fool en 1998.

Les deux sont ensemble depuis de nombreuses années. Il pourrait y avoir un film à leur sujet, car ils ressemblent beaucoup à ces couples toujours heureux décrits dans ses films.

Qui est Dean Johnsen?

Dean E. Johnsen est l’homme qui a gardé le cœur de Greer pendant près d’une décennie. Il a une carrière à Hollywood lui-même mais reste à l’écart des projecteurs, contrairement à son autre moitié. Johnsen travaille dans les coulisses en tant que producteur, surtout pour Real Time avec Bill Maher.

On ne sait pas grand-chose de sa vie personnelle, à part qu’il s’est marié avant Judy Greer. Vous ne trouverez pas non plus Twitter ou Instagram pour lui. Mais il doit être un homme impressionnant s’il parvient à conserver Greer aussi longtemps.

Comment se sont-ils rencontrés?

Le couple s’est rencontré après un rendez-vous à l’aveugle organisé par des amis en 2010. C’était l’un des scénaristes de Real Time avec Bill Maher et ami de Greer, Matt Gunn, qui a organisé les deux. Ils n’ont parlé qu’au téléphone jusqu’à ce qu’ils se rencontrent enfin en face à face un peu plus tard.

Dans une interview accordée à Closer Weekly, elle a déclaré: “… ce n’était pas un coup de foudre – et il dira la même chose!”

Cependant, dans un an, People a rapporté que les deux se sont mariés et ont dit leur «je fais» à LA parmi une foule d’amis étoilés comme Bill Maher, Jason Biggs, Rashida Jones et environ 200 autres invités au mariage. . Une de leurs sources a affirmé avoir passé un moment incroyable et Rashida Jones et d’autres ont abandonné les mouvements de Bust a Move.

Mariage de Judy Greer et Dean Johnsen

Tout a l’air génial. L’Instagram de Greer leur montre qu’ils vivent heureux. Mais une bizarrerie bizarre, c’est qu’il leur a fallu sept ans pour emménager ensemble! C’est fou, non?

Selon People, Johnsen appréciait d’être proche de ses deux enfants à mesure qu’ils grandissaient. Il est resté à Thousand Oaks, tandis que Greer vivait à 40 miles de là à Los Angeles. Mais une fois que le plus jeune a eu 18 ans, le couple a finalement fait de sa maison un. Greer admet que c’était étrange, en disant au magazine: “Notre vie conjugale est un peu bizarre” et poursuit: “J’ai épousé le bon gars pour moi.”

Et qu’en est-il des enfants? Cela ne semble pas être dans les cartes. Greer aime être belle-mère. Elle a déclaré à Closer Weekly: «Je l’ai envisagé pendant un certain temps, mais je n’ai pas essayé. J’aime tellement mes beaux-enfants, je ne peux pas le supporter. Je voulais leur prêter attention. »

Il semble que tout le monde soit satisfait de la relation. C’est un match fait au paradis.