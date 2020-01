Juice WRLD pourrait sortir son album à titre posthume

2020-01-28 11:30:06

Juice WRLD pourrait sortir un album à titre posthume car il avait 2000 chansons inédites faites avant son décès.

Juice WRLD pourrait sortir un album à titre posthume.

Le hitmaker de “ Lucid Dreams ” est décédé tragiquement le mois dernier à l’âge de 21 ans seulement d’une overdose accidentelle, mais il a maintenant été révélé qu’il avait près de 2000 chansons inédites et beaucoup de matériel pour faire un LP.

Son équipe travaille actuellement sur un moyen de rendre hommage à la carrière du rappeur, avec une option comprenant une sortie musicale en quelque sorte, rapporte TMZ.

Il a été révélé la semaine dernière que Juice WRLD est décédé après avoir subi une crise à l’aéroport de Midway de Chicago et il a maintenant été révélé qu’il y avait des niveaux toxiques d’oxycodone et de codéine dans son système au moment de son décès.

Le décès tragique de Juice WRLD a dévasté sa famille, mais ses proches espèrent désespérément que sa mort puisse aider d’autres personnes à lutter contre la toxicomanie.

Ils ont déclaré dans un communiqué: “Nous avons aimé Jarad de tout notre cœur et nous ne pouvons pas croire que notre temps avec lui a été écourté. Comme il l’a souvent dit dans sa musique et à ses fans, Jarad a lutté contre la dépendance aux médicaments sur ordonnance. La toxicomanie ne connaît pas de frontières et son impact va bien au-delà de la personne qui le combat. Jarad était un fils, un frère, un petit-fils, un ami et bien plus encore pour tant de gens qui voulaient plus que tout le voir vaincre la dépendance. Nous espérons que les conversations qu’il a commencées dans sa musique et son héritage aidera les autres à gagner leurs combats car c’est ce qu’il voulait plus que tout. Nous savons que l’héritage d’amour, de joie et d’honnêteté émotionnelle de Jarad continuera à vivre. ”

Des sources avaient précédemment affirmé que le chanteur et rappeur avait subi une crise après avoir avalé plusieurs pilules de percocet lorsqu’il avait appris que des agents fédéraux prévoyaient de fouiller l’avion privé qu’il avait pris de Los Angeles à Chicago.

Au total, les agents ont trouvé 70 livres de marijuana, de la codéine et trois pistolets dans l’avion.

Des sources policières ont signalé qu’il saignait de la bouche lorsque les ambulanciers sont arrivés sur les lieux, et bien qu’il soit encore en vie lorsqu’il a été transporté d’urgence à l’hôpital, il a malheureusement été déclaré mort peu de temps après.

