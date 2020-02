Jules Daoud de «Summer House» envisage d’annuler son voyage en Jordanie à cause des problèmes de coronavirus

Jules Daoud de Summer House planifiait un voyage en Jordanie avec sa mère. Mais le coronavirus a d’autres plans pour la famille.

Les vols sont annulés dans le monde un jour après l’annonce par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) que les États-Unis devraient se préparer à l’arrivée du virus dans le pays.

Les vols sont suspendus aux Émirats arabes unis (EAU) ainsi qu’à Oman, en Jordanie, au Koweït, en Irak et en Arabie saoudite, rapporte la BBC.

Jules Daoud | Photo gracieuseté de Bravo

La famille de Daoud est originaire de Jordanie et elle espérait voyager avec sa mère pour voir sa famille. Cependant, elle ne sait pas si elle doit essayer de faire le voyage ou non. Elle a partagé une vidéo de conditions déplorables dans un hôpital en Jordanie où les patients atteints de coronavirus sont mis en quarantaine.

Doit-elle partir?

Daoud a partagé sur son histoire Instagram qu’elle avait planifié un voyage et qu’elle n’était plus sûre de pouvoir voyager en toute sécurité. «La semaine dernière, lors de mes questions et réponses, je vous ai dit que ma mère et moi avons un voyage prévu en Jordanie le mois prochain», explique Daoud. “Et nous pensons peut-être l’annuler. Il y a déjà eu un vol qui a été mis en quarantaine. »

Elle continue: “Et je vais vous montrer l’hôpital où ils les détiennent parce que c’est vraiment triste et vraiment horrible et je ne sais pas quoi faire.”

La prochaine vidéo que partage Daoud est choquante. Elle a mentionné que les conditions étaient horribles et qu’elle ne plaisantait pas. Une vidéo a filmé une pièce rigide et sale qui ressemblait plus à des conditions de prison qu’à un hôpital. Daoud a ajouté une question: risquons-nous et allons-nous ou annulons-nous? L’écrasante majorité des abonnés de Daoud ont suggéré d’annuler le voyage.

La Jordanie est en hyper-alerte

Les visiteurs sont soumis à des examens médicaux avant d’être autorisés à entrer en Jordanie, rapporte le Times of Israel. «Les visiteurs du royaume hachémite subiront des examens de la poitrine et de la gorge et subiront une prise de température», a expliqué Adnan Ishaq, secrétaire général adjoint du ministère aux soins de santé sur une télévision financée par l’État. Ceux qui présentent des symptômes sont mis en quarantaine pendant 14 jours. Ils seront libérés lorsqu’ils auront reçu un résultat de test négatif.

Il est interdit aux voyageurs non jordaniens d’Iran et de Corée du Sud d’entrer dans le pays. L’interdiction est une «mesure de précaution temporaire», rapporte le Middle East Monitor.

Au 27 février, il y avait 82 000 cas dans 51 pays et régions, rapporte CNN. Le CDC a publié des niveaux de menace d’alerte de voyage pour chaque région du monde. La Jordanie est actuellement au niveau de menace 1, ce qui signifie que le niveau de menace est toujours au «niveau de surveillance». Business Insider rapporte que les pays du Moyen-Orient et d’Asie ont été les plus proactifs pour essayer de réduire la propagation du virus.

Retrouvez Daoud et le reste de l’équipage sur Summer House, qui sera diffusée mercredi à 21 h. / 20 h central sur Bravo.