Julian Lennon s’est senti «rejeté» par papa John Lennon

Le fils de John Lennon, Julian Lennon, s’est senti «mis de côté» lorsqu’il s’est engagé dans une relation avec Yoko Ono.

Julian Lennon a rappelé comment il avait l’impression que la légende des Beatles avait «disparu de la surface de la planète» lorsqu’il a divorcé de sa mère Cynthia en 1968 et s’est réuni avec l’artiste parce qu’ils avaient très peu de contacts.

Julian a déclaré: “Soudain, mon père a littéralement disparu de la surface de la planète. Du moins, c’est comme ça que ça m’a semblé.

“Lui et Yoko Ono étaient profondément et publiquement amoureux. Et je me sentais comme si ma mère et moi avions été mis de côté.”

Julian, maintenant âgé de 56 ans, était reconnaissant que le camarade de groupe de son père, Sir Paul McCartney, ne l’ait pas “oublié”.

Il a ajouté: “Cependant, tout le monde ne nous a pas oublié. Paul a écrit Hey Jules après être passé pour vérifier comment ma mère et moi allions. (Évidemment, le titre de la chanson a changé en Hey Jude).”

Le chanteur de «Saltwater» n’a pas parlé à son père – qui a été abattu en 1980 – pendant près d’une décennie, mais attribue à sa «douce» mère de les avoir aidés à réparer leur relation.

Il a déclaré au magazine Observer: “Peut-être 10 ans se sont écoulés au cours desquels mon père et moi avons à peine parlé. J’étais très en colère contre la façon dont il avait quitté la famille.

“C’est grâce à ma mère que nous avons recommencé à avoir des conversations. Elle était une âme si douce, jamais vindicative de quelque manière que ce soit, de forme ou de forme. Elle a toujours voulu que j’aie une relation avec lui.”

Julian s’efforce toujours de «pardonner et de comprendre» envers son défunt père et garde sa mémoire «chère», bien qu’il ne puisse pas «oublier» le comportement de John envers Cynthia.

Il a dit: “J’essaie de me souvenir de mon père aussi affectueusement que possible. Je m’efforce de pardonner et de comprendre dans ce domaine de ma vie, pour les moments difficiles qu’il a traversés avec ma mère et moi. Je l’aimais plus que tout et je ne peux pas oublier à quel point il la traitait mal.

“Mais notre relation s’améliorait avant sa mort. Il était dans un endroit plus heureux. Il voulait se reconnecter, pas seulement avec moi mais avec le reste de sa famille. Il n’a jamais eu l’occasion de le faire. Même maintenant, près de 40 ans après sa mort, je garde la mémoire de mon père très chère. “

