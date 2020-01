Juliana Custodio dévoile son passé troublé avec le mariage et le mannequinat

Juliana Custodio de 90 Day Fiancé de TLC, maintenant mariée à Michael Jessen, a parlé dans le passé d’une partie de son histoire compliquée.

La mannequin brésilienne de 23 ans a rencontré son mari, un père de deux enfants divorcé de 42 ans, lors d’une soirée en yacht en Croatie.

Maintenant, il semble que Juliana et Michael soient heureux ensemble aux États-Unis.Mais avant cela, Juliana a déclaré que sa vie était plus que difficile. Elle a grandi dans la pauvreté au Brésil et aurait même été victime de la traite par une agence de mannequins corrompue à l’adolescence avant d’être finalement mise en place pour un mariage arrangé avec un homme plus âgé à seulement 17 ans.

Dans l’épisode du 90 janvier de 90 Day Fiancé, «Choose Me», Juliana a parlé de son passé à une alliée improbable: Sarah Jessen, l’ex-femme de Michael et la mère de ses deux enfants, Max et CeCe.

Juliana Custodio | Juliana Custodio via Instagram

Sarah et Juliana ont discuté du passé du jeune mannequin en tant que survivante présumée de la traite

Au début de “Choose Me”, Sarah a demandé à Juliana comment se passaient ses premiers mois aux États-Unis. “Comment vous ajustez-vous?” Sarah s’aventure alors qu’elle et Juliana partagent une tasse de café chez Michael.

«Pour moi, c’est difficile en Amérique. Ne rien faire. Cela me rend fou », a déclaré Juliana, ajoutant qu’elle n’était pas autorisée à travailler pendant plusieurs mois conformément aux règles de visa K-1. “En ce moment, je me sens très inutile.”

C’est à ce moment que Juliana a commencé à partager son histoire avec Sarah, qui a écouté avec bienveillance. «Quand j’ai commencé à modéliser, je n’avais que 15 ans», a-t-elle révélé. Elle est allée seule en ville et les choses ont rapidement empiré.

“Ce fut un désastre”, a confié la star de Fiancé des 90 jours. «J’étais là seul. Les filles étaient si méchantes avec moi. Et même si je travaillais, je n’étais pas payé… Je n’avais ni argent, ni nourriture, rien. Ce fut le pire moment de ma vie. »

Le mannequin brésilien s’est ouvert sur son premier mariage troublé

Après seulement quelques mois, Juliana a abandonné et est rentrée chez elle, seulement pour rejoindre une église profondément restrictive dans sa région. “Je pense que l’église était un culte”, a déclaré la star de 90 Day Fiancé à l’ex-femme de Michael, ajoutant que les membres étaient constamment menacés de mentions d’enfer s’ils faisaient quelque chose d’aussi simple que de se maquiller ou de porter des bijoux.

C’est là qu’elle a rencontré son futur mari, qui avait deux fois son âge. “Moi et mon ex-mari, nous nous sommes rencontrés à l’église et nous avons été présentés par le pasteur”, a déclaré Juliana à Sarah. «J’avais 17 ans et il avait, je pense, 34 ans.»

La Brésilienne a affirmé qu’elle connaissait à peine son premier mari avant de l’épouser. «Ils ont fait cet arrangement mariage», a-t-elle expliqué. “Nous nous marions après quatre mois ensemble.”

Mais le soir de son mariage, a déclaré Juliana, son mari est devenu cruel et contrôlant. «Le même jour, il change», se souvient la star de Fiancé des 90 jours. “Je suis tellement en colère.”

Elle a ajouté qu’il lui avait dit qu’elle n’était plus autorisée à travailler comme mannequin, ni dans aucune autre carrière, d’ailleurs.

“Il a dit: ‘Tu ne vas plus travailler maintenant. Vous devez rester dans la maison, nettoyer la maison », a déclaré Juliana. «Il était fou. J’ai essayé de parler au pasteur de l’église. Il ne m’a pas cru. “

Finalement, elle est partie sans avertissement, appelant cela une «évasion». «N’a pas signé de divorce ou quoi que ce soit. Je viens de partir », a déclaré Juliana à Sarah, choquée.

La star de 90 Day Fiancé est retournée dans la ville la plus proche pour commencer le mannequinat et est revenue dans sa ville natale quelques mois plus tard juste pour que son mari signe les papiers du divorce. Sa confiance retrouvée lui a permis de passer au travers. «J’étais comme, personne ne me taureau ****», a déclaré Juliana.

L’ex-femme de Michael soutenait Juliana et a dit que ce n’était pas une «compétition»

Sarah soutenait la fiancée de son ex-mari, affirmant que la douleur qu’elle avait endurée n’était pas «imaginable».

“Il y a tellement plus de profondeur à Juliana qui est si indescriptible. C’est bouleversant d’entendre que quiconque a vécu ce qu’elle a vécu », a déclaré Sarah aux producteurs de 90 Day Fiancé.

La star de 90 Day Fiancé a pleuré en disant à Juliana qu’elle était heureuse de l’avoir comme modèle pour ses enfants: «Vous avez de bonnes valeurs. Vous êtes un travailleur acharné », a déclaré Sarah. “Vous êtes intelligent. Vous appréciez la famille. “

La maman de deux enfants, qui s’est maintenant remariée avec l’artiste hip-hop Sean Naso, a déclaré aux producteurs de TLC qu’elle savait que d’autres s’attendaient à ce qu’elle soit jalouse de Juliana en raison de sa jeunesse et de sa carrière de mannequin. Mais, a déclaré Sarah, elle n’était pas intéressée à concurrencer qui que ce soit.

“J’aurais pu choisir de prendre le même genre de jugement et de scepticisme que les autres à propos de Juliana, mais ce n’est pas une compétition dans cette vie”, a déclaré Sarah. “Et en essayant de l’enlever à une personne, cela ne m’aide pas.”

«Je suis vraiment reconnaissante que Michael vous ait choisi», a déclaré Sarah émue à Juliana. Elle réfléchit un instant, puis ajouta: «Non. Je suis reconnaissant que vous ayez choisi Mike. “

“Et je suis reconnaissante que tu sois si gentille”, a répondu Juliana avec gratitude en commençant à verser une larme.