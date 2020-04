Julianne Hough a connu des “ hauts et des bas ” pendant le verrouillage du coronavirus

2020-04-11 22:00:06

Julianne Hough a connu des «hauts et des bas très intenses» au cours de la dernière semaine de la fermeture de son coronavirus.

L’ancienne juge «America’s Got Talent» s’est auto-isolée au milieu de la pandémie mondiale, et a déclaré qu’elle avait fait une «course folle» la semaine dernière, ce qui lui a valu de «donner [herself] la permission “de trouver l’espace sain entre les deux extrêmes de ses humeurs.

Elle a écrit sur Instagram: “Sentant mon feu intérieur faire rage avec mes émotions profondes et brutes cette semaine … Cette combinaison a fait un tour sauvage

“Il y a eu des sommets super intenses, puis le pendule doit basculer vers les graves intenses … Rester fidèle au chemin et s’installer progressivement. Je me donne la permission de prendre l’espace et le temps pour retrouver mon chemin vers le milieu – L’espace entre les deux! #Kreatingkinrgy

“Quelles sont certaines des façons ou des choses que vous faites qui vous ramènent à l’espace entre ces extrêmes? Partagez dans les commentaires ci-dessous (sic)”

Le mois dernier, la danseuse professionnelle de 31 ans a révélé qu’elle s’isolerait pour aider à limiter ses chances de contracter le virus et a déclaré qu’elle utiliserait son temps à la maison pour “guérir”.

Elle a dit: “Je pense que la meilleure partie de cela – ça va être un temps pour beaucoup de guérison, que ce soit personnellement, dans les relations et les amitiés et les familles.”

Julianne aurait récemment traversé une période difficile avec son mari Brooks Laich, et a maintenant déclaré que le couple “comprendrait son sort” pendant son séjour à la maison.

Elle a ajouté: “L’univers était juste comme,” Mettons les gens à la maison et trouvons leur s ** t “, et je ne dis pas seulement Brooks et moi. Je dis la vie en général et c’est le moment de fais ça. “

