Julianne Hough dit qu’elle se sent «seule» en quarantaine sans mari

Julianne Hough ouvert sur le fait d’être en quarantaine sans son mari de trois ans, Brooks Laich.

Lors d’un magazine Oprah entretien , l’ancien de “Dancing with the Stars”, 31 ans, a révélé les avantages et les inconvénients de l’auto-isolement à Los Angeles, tandis que son ex-joueur de hockey, 36 ans, pratique la distanciation sociale en Idaho.

“Je suis seule”, a commencé l’actrice. “Mon mari est en Idaho pour faire beaucoup de travaux de jardinage – et donc nous faisons en quelque sorte nos choses séparées en ce moment. Mais ça a vraiment été une période magique.”

Julianne a poursuivi en expliquant à quel point sa vie est différente maintenant, non seulement des effets de la pandémie de coronavirus, mais aussi de la simple croissance.

“Je pense que dans la trentaine, j’ai toujours été autour des gens et j’essaie toujours de créer et de faire beaucoup de choses”, a-t-elle expliqué. “Mais c’est nouveau, c’est un peu différent. Je ne me sens pas seul, mais je me sens vraiment seul. Je pense qu’il y a une grande différence.”

“Je me sens seule – les gens me manquent beaucoup”, a-t-elle poursuivi. “Je veux les étreindre et leur parler, mais j’aime vraiment ce moment où je peux vraiment me connecter à ce qui est vraiment important dans ma vie et j’attends avec impatience quand nous en sortirons – Avec qui veux-je entrer? Qui veux-je arriver dans ce nouveau monde? “

Pour Brooks, il a dit qu’il appréciait son temps en Idaho, car c’est une chance pour lui de travailler sur sa propriété de 10 acres qui avait besoin d’un peu de TLC.

“Je voulais passer plus de temps ici”, a-t-il récemment déclaré lors de son “Comment les hommes pensent“podcast.” L’endroit avait également besoin d’une refonte. Il fallait vraiment un nettoyage. Nous avons un chantier à Los Angeles, mais ici, [my dog] est ici toute la journée. Je suis sur l’eau. Je peux pêcher ici. J’ai un copain avec qui je peux aller chasser. Il y a beaucoup à faire et j’adore être ici. “

Après que des rumeurs ont commencé à tourbillonner sur le fait que le mariage du couple était en difficulté alors qu’ils s’isolaient dans différents États, les médias ont indiqué qu’ils ne passaient du temps séparés que parce qu’ils étaient habitués à faire «leur propre truc».

“Ils sont toujours ensemble, mais simplement pas mis en quarantaine au même endroit”, a déclaré un initié Gens. “Leur relation a toujours été comme ça, cependant.”

Julianne, cependant, semble se concentrer sur ce qui est important pour elle en ce moment.

“Avec tout ce qui se passe, évidemment, mon cœur est avec les travailleurs de première ligne et les fournisseurs de soins de santé, et je leur donne mon amour et mon affection absolus, et je sens le poids de ce qui se passe”, a-t-elle déclaré au magazine Oprah. “Mais en même temps, je me sens très heureux d’avoir eu le temps de m’arrêter et de faire une pause.”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Pièges de soif

Instagram

Les étoiles ne laissent pas les coronavirus ralentir