Julianne Hough «guérira» pendant l’auto-isolement

2020-03-20 23:30:07

Julianne Hough utilise son temps à la maison pour “guérir”.

La danseuse professionnelle de 31 ans rejoint les centaines de personnes s’auto-isolant à la maison au milieu de la propagation continue du coronavirus, et a donné une tournure positive à la situation en disant que les familles auront désormais la chance de nouer des relations plus solides les unes avec les autres et “guérir” les failles qu’ils pourraient avoir.

Elle a dit: “Je pense que la meilleure partie de cela – ça va être un temps pour beaucoup de guérison, que ce soit personnellement, dans les relations et les amitiés et les familles.”

Julianne aurait récemment traversé une période difficile avec son mari Brooks Laich, et a maintenant déclaré que le couple “comprendrait son sort” pendant son séjour à la maison.

Elle a ajouté: “L’univers était juste comme,” Mettons les gens à la maison et trouvons leur s ** t “, et je ne dis pas seulement Brooks et moi. Je dis la vie en général et c’est le moment de fais ça. ”

L’ancienne «America’s Got Talent» a également avoué qu’elle était chez elle depuis une semaine afin de «faire [her] participer à la société et contribuer à protéger notre planète, protéger notre monde et protéger l’humanité “.

Et à la maison, Julianne a priorisé sa santé et son bien-être, y compris sa santé mentale.

Elle a dit à “Extra”: “Je mets des masques et je prends des bains et des trucs comme ça. Dans la vie, nous sommes si constamment bousculés et animés, c’est un très beau moment pour aller à l’intérieur et se connecter avec vous-même et votre corps. . ”

Pour Brooks, l’épouse de Julianne, les règles d’auto-isolement signifient qu’il aura beaucoup de temps pour se concentrer sur l’exploration de sa sexualité, ce qu’il a admis plus tôt cette année est son objectif numéro un pour 2020.

Il a déclaré précédemment: “L’un de mes objectifs cette année est d’explorer vraiment, d’apprendre sur la sexualité. Les gens pensent que la sexualité n’est que l’acte sexuel, le simple fait d’avoir des relations sexuelles et il y a tellement plus.

“Voici une question. C’est une question honnête pour tout le monde dans cette pièce, et pour chaque personne qui écoute: Êtes-vous pleinement à 100% pleinement exprimé dans votre vraie sexualité? Avec votre partenaire? Avec tout? Vous ne pouvez pas imaginer avoir une meilleure vie sexuelle “Êtes-vous vraiment là? Je ne le suis pas non plus. C’est donc l’un de mes objectifs cette année que je vais vraiment plonger. Alors, nous sommes tous essentiellement, c’est un état de souffrance.”

