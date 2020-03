Julie Andrews: le coronavirus fait ressortir la même “ unité ” chez les gens que la Seconde Guerre mondiale

2020-03-26 20:00:05

Julie Andrews dit que la pandémie de coronavirus a fait ressortir le “même sentiment d’unité” chez les gens qu’elle a vu lors de la Seconde Guerre mondiale.

L’actrice de 84 ans n’avait que quatre ans lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé en 1939, mais a déclaré qu’elle pouvait voir des similitudes entre la guerre – qui s’est terminée lorsque Julie avait 10 ans – et la pandémie actuelle de maladies respiratoires, en particulier dans la façon dont l’humanité se réunit pour “être compatissant et gentil”.

Elle a expliqué: “Nous sommes très bons et absorbons toutes les règles.

“Il y a tellement de choses en ce moment et les gens sont si merveilleux et si liés. C’est tellement, pour moi, la Seconde Guerre mondiale en quelque sorte. Cela me rappelle beaucoup parce que j’étais là à l’époque, je crois ou pas. Et le sentiment d’unité qu’il procure et la façon dont les gens se lient et se réunissent est tout simplement phénoménal. ”

La star de ‘Mary Poppins’ a également exhorté ses fans à “rester en sécurité” et à “suivre les règles” établies par les gouvernements du monde entier, y compris l’auto-isolement à la maison afin d’essayer de limiter la propagation du virus.

Elle a ajouté: “J’envoie mon amour le plus cher à tout le monde. Restez en sécurité. Suivez les règles. Soyez compatissant et gentil si vous le pouvez, ce qui … Je pense que tout le monde l’est. Restez en contact, tendez la main. , c’est ce que je fais le plus possible. ”

Comme Julie a plus de 70 ans, elle est considérée comme une personne à haut risque qui pourrait développer des complications et potentiellement mourir d’un coronavirus, et s’assure donc qu’elle reste à la maison.

Mais l’actrice de “ Sound of Music ” n’a pas eu le meilleur moment chez elle jusqu’à présent, car elle a eu recours à la suralimentation, principalement à grignoter des sandwichs.

S’exprimant lors d’une apparition sur l’émission «Aujourd’hui» via un lien vidéo, elle a déclaré: «Je mange trop, j’ai peur. Beaucoup de beurre de cacahuète et de sandwiches à la gelée se déroulent dans cette maison. Et des tasses de thé!

