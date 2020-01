Juliette Porter de Siesta Key sur Robby Hayes ‘Salty’, Tromper avec Alex

“Siesta Key” vétéran Juliette Porter a lancé la saison 3 de la téléréalité avec un nouveau petit ami: “Bachelorette” alun Robby Hayes, qu’elle a rencontré à Stagecoach en avril 2019.

Mais au cours de l’été dramatique qui a été capturé par les caméras MTV, les deux se sont séparés et TooFab est allé au fond de ce qui s’est mal passé lorsque l’ancien couple s’est arrêté dans notre studio la semaine dernière.

Il n’a pas semblé fortuit qu’ils aient choisi d’être co-star Madisson Hausburg asseyez-vous entre eux. Palpable depuis le début, la tension n’a semblé s’intensifier que lorsque nous avons évoqué le fait que les fans en ligne semblent penser que Juliette était le dumper et que Robby était le dumpee “salé”.

“Je ne suis pas salé”, a déclaré Robby, que Juliette a rencontré, “Probablement plus salé.”

“Plus,” répéta Robby. “Elle aime faire savoir que j’ai pu être salée.”

“Tu étais salé!” Porter a maintenu, comme Hayes a ajouté, “Parce que vous avez mal géré, mais c’est ce que [viewers] verra se dérouler. “

“Tu t’es mal débrouillé!” elle a riposté. “Vous avez répondu à un fan.” Concédant peut-être au sentiment de son ex à ce sujet, Robby a admis: “C’était une relation mature avec une rupture immature.” Cela semblait être une déclaration «juste» pour Juliette, qui a demandé de passer à la «question suivante».

Après s’être rencontrés au festival de musique du sud de la Californie, les anciens tourtereaux ont passé deux mois à profiter de leur “lune de miel” à Los Angeles. “C’était tout le bonheur jusqu’à ce que nous soyons, assez étrangement, revenus dans la réalité”, a expliqué Juliette. “Et puis je suppose que tout nous rattrape, mais nous sommes ici maintenant et nous sommes toujours amis.”

Pour certains, faire des interviews à la presse avec votre ex serait toutes sortes de maladresses, mais pas pour ces deux-là! Comme l’a déclaré Porter, “J’ai traversé une période beaucoup plus étrange. Nous sommes vraiment bons dans le maladroit!” Et Hayes – qui a littéralement regardé d’autres hommes sortir avec la femme qu’il recherchait – a accepté.

Malgré l’affirmation, Juliette n’a pas totalement fermé la porte à un avenir possible avec Robby, qui semblait agréablement surpris d’entendre la nouvelle. Vous savez qui pourrait ne pas être ravi si les deux devaient se réconcilier, cependant? Leur co-star et l’ex-petit ami de Juliette, Alex Kompothecras. Selon la star de téléréalité, elle a essayé d’éloigner autant que possible un Alex imprévisible de Robby, mais ce n’est pas ainsi que Hayes s’en souvient.

“Je leur rendais service à tous les deux”, a déclaré Juliette, provoquant un petit rire de Robby. “Je pense que je me suis absenté de la plupart des événements pour que vous puissiez vous amuser”, a-t-il déclaré. “Tu ne m’as pas dit de ne pas aller aux événements.”

“Oui, je l’ai fait”, riposta Porter, incitant Hayes à se replier sur son siège et à laisser un “oui, madame.”

En parlant d’Alex, lui et sa nouvelle petite amie, Alyssa, attendent leur premier enfant ensemble! Mais peu de temps après avoir annoncé la grossesse sur Instagram, Juliette a fait une déclaration sur l’actualité dans un commentaire Instagram supprimé depuis qui disait: “Bizarre comment il l’a trompée avec moi il y a plusieurs mois mais ok.”

Soupirant, Porter nous a dit: “Ce qui s’est vraiment passé, c’est qu’ils ont conçu comme la semaine exacte où elle a découvert qu’il l’avait trompée avec moi. C’est ce qui s’est passé. C’était donc avant [she was pregnant]. Et ils ne sortaient ensemble que depuis quelques mois à ce moment-là. “Bien que Madisson ait estimé que la chronologie était” un peu floue “, une Juliette très sûre a maintenu que deux de leurs co-stars avaient fait” le calcul “.

Indépendamment de la séquence d’événements potentiellement floue, Porter a dit qu’elle regrettait d’avoir publicisé l’information, “mais ce n’est pas comme si je faisais des mensonges”.

“C’était vraiment comme une énorme gifle au visage parce que nous avions rompu la même année où il avait mis au monde une autre fille”, a-t-elle expliqué. “Non pas qu’il voulait – ce qu’il ne voulait pas – mais c’était aussi comme une gifle au visage. Je le regrette donc, mais [viewers] vont découvrir de toute façon! “

Juliette a dit que ni Alex ni Alyssa ne lui avaient parlé du commentaire, ajoutant: “J’ai demandé à mes amis si je devais m’excuser, et ils ont dit que ça ne sert à rien, alors je ne l’ai pas fait. Comme je l’ai dit, ça va leur arriver dans un sens ou un autre. Le pansement est arraché maintenant! “

Voyez ce que Madisson avait à dire sur la réaction de ses parents à ce que son ancien producteur devienne son petit ami dans la vidéo ci-dessus!

“Siesta Key” est diffusée le mardi à 20 h. sur MTV.

