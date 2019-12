Jungkook publie son nouveau GCF des membres du BTS en Finlande

Le 27 décembre, Jungkook de BTS a publié un nouveau G.C.F sur YouTube. La superbe vidéo montre les membres de BTS pendant leur voyage à Helsinki, en Finlande. Le G.C.F montre également à quel point Jungkook est talentueux dans de nombreux domaines en dehors de la musique.

Jungkook de BTS | Jeff Kravitz / FilmMagic pour iHeartMedia

Les fans de BTS sont impressionnés par le talent de Jungkook

Jungkook est un homme aux multiples talents, c'est pourquoi il est connu comme le «maknae d'or» de BTS. En plus de chanter, danser et rapper, Jungkook est un spécialiste du cinéma.

G.C.F est l'abréviation de Golden Closet Film et Jungkook tourne, édite et réalise chaque vidéo. Après que Jungkook ait sorti «G.C.F in Helsinki», ARMY s’émerveilla devant le talent de cinéaste de Jungkook.

"J'ai tellement de pensées sur gcf mais je suis toujours en larmes sur le talent du jungkook et à quel point je l'apprécie en tant qu'artiste que je ne peux pas entrer dans les détails pour l'instant", a écrit un fan sur Twitter.

"Tout comme Jungkook est capable de capturer la beauté de la vulnérabilité humaine dans sa voix, il est également capable de capturer les moments poignants et précieux de la vie avec ses hyungs dans ses films. Je suis en admiration devant ses dons créatifs. Il me laisse sans voix », a tweeté un autre fan.

ARMY a adoré le nouveau GCF

BTS s'est rendu en Finlande en novembre 2019 pour filmer le contenu de leur forfait d'hiver. Le G.C.F Jungkook tourné en Finlande dure un peu plus de trois minutes et présente «To Each His Own» de Talos. Après que Jungkook a tweeté à propos de la sortie de la vidéo, les fans ont exprimé à quel point ils aimaient la vidéo.

"Quelque chose à propos de ce cliché final qui est si nostalgique et plein d’espoir à la fois. Les couleurs et le bgm capturent tellement de ce mystère joyeux que les levers de soleil représentent # GCFinHelsinki @ BTS_twt », a tweeté un fan.

"Cela fait longtemps que nous n'avons pas de GCF. Et Jungkook a finalement laissé tomber un autre de son chef-d'œuvre. C'est tellement beau, c'est comme un film. #BTS #JUNGKOOK #JK #GCFinHelsinki », a écrit un utilisateur de Twitter.

Les productions GCF du chanteur montrent toujours le BTS à travers les yeux de Jungkook

Ce qui rend le G.C.F spécial, c'est qu'il montre comment Jungkook voit les membres du BTS. Les hyungs de Jungkook font souvent l'objet de chaque G.C.F qu'il réalise. Parce que Jungkook était si jeune quand il a rejoint BTS, il a une relation spéciale avec chacun d'eux. À un moment particulier dans le G.C.F, RM sourit à la caméra et la couleur de la vidéo se réchauffe après avoir été précédemment grisée.

"J'ai l'impression que GCF n'est pas seulement un cadeau pour l'armée, je pense que Jungkook fait cela pour ne pas garder ses souvenirs avec ses hyungs, donc à l'avenir, il peut regarder en arrière sur ces vidéos et se rappeler les moments qu'il a passés avec eux, »A tweeté un fan.

"A été déclaré un million de fois, mais gcf me fait toujours plaisir parce que nous voyons les hyungs de jungkook à travers ses yeux", a écrit un utilisateur de Twitter.

"C'est fou comme chaque gcf c'est un documentaire sur la façon dont jungkook voit ses hyungs, comme s'il en fait ressortir la partie la plus chaude et ça me fait juste pleurer parce que c'est de l'amour", a tweeté un fan.