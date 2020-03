Jurnee Smollett demande le divorce

2020-03-27 20:00:06

Jurnee Smollett a demandé le divorce de Josiah Bell après près de 10 ans de mariage.

Jurnee Smollett et Josiah Bell se sont séparés après près de 10 ans de mariage.

Selon Us Weekly, l’actrice de “ Birds of Prey ” a déposé des papiers de divorce pour mettre fin à son mariage avec le musicien de 37 ans, avec qui elle partage le fils Hunter, trois ans.

La publication rapporte que l’avocat de Jurnee a déposé la paperasse la semaine dernière.

Jurnee, 33 ans, avait précédemment révélé qu’elle et Josiah étaient les “meilleures amies” avant qu’elles ne commencent à sortir ensemble et elle a attribué leur forte relation à leur amitié.

Elle a déclaré en 2013: «Nous étions les meilleurs amis avant même de commencer à sortir ensemble, nous avions donc cette fondation vraiment formidable. Je pense que l’une des choses difficiles à propos de toute relation durable est que vous devez être si vulnérable. Je pense qu’en tant qu’êtres humains, nous essayons de cacher nos défauts et essayons de présenter cette personne parfaite, cette personne que nous souhaitons être à notre conjoint quand cela cause tant de problèmes. ”

Jurnee et Josiah n’ont pas fait d’apparition publique ensemble depuis 2018 et ils se sont postés pour la dernière fois sur les réseaux sociaux il y a six mois.

Josiah a jailli le jour de l’anniversaire de Jurnee en octobre 2019: “En l’honneur de la journée spéciale de ma REINE, je vais laisser un clip de mon prochain EP #psistillloveyou parler pour moi. @Jurneebell ‘Tu es ma déesse choisi ….. ‘Je t’aime mon bébé. Joyeux anniversaire! (sic) ”

Elle a republié le message pour son propre compte et a ajouté trois émojis cardiaques.

Mots clés: Jurnee Smollett, Josiah Bell

