Jussie Smollett inculpé de nouvelles accusations liées à un présumé canular d’attaque

Jussie Smollett a été inculpé de nouvelles accusations liées à son présumé canular d’attaque, dans lequel il a été accusé d’avoir organisé une attaque raciste et homophobe contre lui-même en janvier 2019.

La star de “ l’Empire ” a été accusée d’avoir orchestré une attaque raciste et homophobe contre lui-même en janvier 2019, et bien que les accusations originales contre lui – qui incluaient 16 chefs d’accusation de mensonge à la police – aient finalement été abandonnées, il fait maintenant face à de nouvelles accusations. un an après l’attaque présumée.

Selon des médias à Chicago, Smollett a été inculpé par un grand jury spécial du comté de Cook pour six chefs de conduite désordonnée pour avoir prétendument fait quatre faux rapports distincts sur l’attaque.

Dans un communiqué de presse, le procureur spécial Dan Webb a annoncé: “Un grand jury du comté de Cook a renvoyé un acte d’accusation en six chefs d’accusation contre Jussie Smollett pour avoir fait quatre faux rapports distincts aux agents du département de police de Chicago concernant ses fausses allégations selon lesquelles il était victime d’une haine crime, sachant qu’il n’a pas été victime d’un crime. ”

L’équipe de Webb a décidé de porter des accusations contre Smollett après avoir examiné la “nature extensive” de ses prétendus mensonges, ainsi que le temps et l’argent que le service de police de Chicago a consacrés à l’enquête.

Smollett a perdu ses 10 000 $ en argent en caution en échange du licenciement du premier cas, ce qui, selon Webb, représente moins de 10% des 130 000 $ environ que la police a dépensés en heures supplémentaires dans l’affaire.

L’acteur de 37 ans est attendu au tribunal le 24 février, où le procès recommencera, avec un nouveau juge et un nouveau jury.

Pendant ce temps, après l’abandon des charges retenues contre lui, les autorités locales de Chicago ont poursuivi Smollett pour environ 500 000 $ afin de couvrir divers frais, notamment pour compenser les heures supplémentaires payées aux policiers qui ont enquêté sur son cas.

Et en réponse, Smollett a intenté son propre procès pour poursuivre la ville de Chicago “pour leur conduite sous-jacente à l’arrestation et leur conduite par la suite”.

