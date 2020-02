Jussie Smollett jure de «combattre ou mourir» alors qu’il fait face à des accusations de presse

2020-02-26 07:30:05

Jussie Smollett a insisté sur le fait qu’il est “innocent” et se battra jusqu’au bout pour le prouver alors qu’il fait face à de nouvelles accusations concernant les allégations selon lesquelles il a organisé une attaque raciste et homophobe contre lui-même l’année dernière.

La star de l’Empire a été initialement accusée d’avoir orchestré l’attaque en janvier 2019, et bien que les accusations originales contre lui – qui comprenaient 16 chefs d’accusation de mensonge à la police – aient finalement été abandonnées, il fait maintenant face à de nouvelles accusations plus d’un an après la présumée attaque.

Et lundi (24.02.20), il a comparu devant un tribunal de Chicago pour plaider sa cause, où il a insisté sur le fait qu’il n’était pas coupable des accusations portées contre lui, qui sont pour six chefs de conduite désordonnée pour avoir prétendument fait quatre faux rapports distincts sur l’attaque. .

Et maintenant, il a insisté sur le fait que la “vérité” le libérerait.

Dans un clip vidéo obtenu par DailyMail.com de son arrivée au tribunal plus tôt cette semaine, Jussie a déclaré: “La vérité est la meilleure défense. La vérité dont ils ne savent rien.”

L’acteur a ajouté que l’affaire était “frustrante”.

Il a poursuivi: “C’est vraiment frustrant mais tu dois juste, c’est se battre ou mourir à ce stade, d’accord. Je ne prétends pas être innocent, je suis innocent.”

Après avoir plaidé non coupable devant le juge du comté de Cook, James B. Linn, l’acteur a été libéré sous caution de 20 000 $, mais il comparaîtra à nouveau devant le tribunal à une date ultérieure.

Le juge lui a demandé: “Vous devez revenir devant le tribunal et vous êtes obligé de le faire. Comprenez-vous?”

Jussie a hoché la tête, mais n’a pas pris la parole pendant la conférence à huis clos de 40 minutes.

Les nouvelles accusations sont venues après que le procureur spécial Dan Webb – qui a été nommé dans cette affaire pour examiner la façon dont le bureau du procureur de l’État traitait l’affaire – a décidé de porter des accusations contre Jussie après avoir examiné la “nature extensive” de ses prétendus mensonges, ainsi que les quantité de temps et d’argent que le service de police de Chicago a investi dans l’enquête.

Jussie a perdu ses 10 000 $ en argent de caution en échange du licenciement du premier cas, ce qui, selon Webb, représente moins de 10% des quelque 130 000 $ que la police a dépensés en heures supplémentaires dans l’affaire.

Pendant ce temps, après l’abandon des charges retenues contre lui, des responsables locaux de Chicago ont poursuivi Jussie pour environ 500 000 $ afin de couvrir divers frais, notamment pour compenser les heures supplémentaires payées aux policiers qui ont enquêté sur son cas.

Et en réponse, il a intenté son propre procès pour poursuivre la ville de Chicago “pour leur conduite sous-jacente à l’arrestation et leur conduite par la suite”.

La star de 37 ans a toujours nié avoir fait quelque chose de mal, ayant déclaré auparavant: “Je ne serais pas le fils de ma mère si j’étais capable d’une goutte de ce dont j’étais accusé”.

Mots clés: Jussie Smollett

