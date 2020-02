Justin Bieber a consommé de la drogue pour échapper à la célébrité

2020-02-03 19:00:05

Justin Bieber comptait sur la drogue comme une “évasion” de sa vie sous les projecteurs quand il était adolescent, mais il est maintenant reconnaissant qu’il soit devenu sobre.

Le chanteur de 25 ans a admis avoir essayé la marijuana pour la première fois à l’âge de 13 ans, après avoir explosé pour devenir célèbre quand il a été découvert sur YouTube.

Après être devenu dépendant de l’herbe, Justin a commencé à boire du maigre – une substance narcotique souvent appelée “violet bu” ou “sizzurp” – ainsi qu’à prendre des pilules, à faire Molly et à essayer Shrooms.

Parlant de ses dépendances dans un épisode de son documentaire YouTube Premium “Justin Bieber: Seasons”, il a déclaré: “Ce n’était qu’une évasion pour moi. J’étais jeune. Mon expérience était devant les caméras et j’avais un niveau d’exposition différent . ”

Le hitmaker ‘Yummy’ a fait les gros titres à l’adolescence pour avoir eu des ennuis avec la loi, et dit qu’il “appréciait les mauvaises choses” dans la vie parce qu’elles étaient “suspendues” devant lui.

Il a ajouté: “J’ai commencé à évaluer les mauvaises choses dans cette entreprise parce qu’il y avait des choses qui se balançaient devant moi. La vérité est que je n’ai jamais eu les outils. Mes parents ne m’ont jamais donné ces outils pour être un bon joueur d’équipe.”

Justin a finalement décidé de devenir sobre parce qu’il était “en train de mourir”, et a déclaré que les gens ne sont pas conscients de la gravité de ses dépendances.

Il a expliqué: “J’étais, comme, en train de mourir. Les gens ne savent pas à quel point c’est devenu grave. C’était légitime, effrayant.

“Je me suis essentiellement dit:” Mon Dieu, si tu es réel, tu me feras traverser cette saison pour arrêter ces pilules et tout ça, et si tu le fais, je ferai le reste du travail. ” Je n’ai jamais fait le travail proprement dit. Je suis descendu des pilules, mais je ne suis jamais allé à la racine de tout, alors j’ai simplement fait le tour de la plupart des gens. ”

L’épouse de Justin, Hailey Bieber, 23 ans, apparaît également dans le documentaire, et bien qu’elle n’ait rencontré la star qu’après qu’il ait été sobre, elle peut comprendre pourquoi il se tournerait vers la drogue pour se “sentir mieux”.

Elle a dit: “Je pense que lorsque vous prenez quelqu’un très, très jeune et qu’il ressent une horrible et folle anxiété invalidante et que cela ne se diagnostique pas et que vous ne savez pas ce que vous ressentez, vous commencez à vous auto-soigner parce que cela vous fait sentir mieux. Juste aider à ne rien ressentir. ”

Maintenant, le chanteur de “ Love Yourself ” a une chambre à oxygène dans sa maison pour soulager son anxiété et passe par un traitement nicotinamide adénine dinucléotide (NAD) IV pour aider à éliminer les toxines de son corps.

Expliquant le processus NAD, Hailey a déclaré aux caméras: “Pour les personnes qui avaient un problème de drogue, quand elles deviennent sobres, les centres de plaisir de leur cerveau ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, ce que NAD fait est en fait de réparer cette partie de ce cerveau et il aide à réparer les centres de plaisir pour les équilibrer. “

