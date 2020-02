Justin Bieber a été mis au défi de manger de la nourriture dégoûtante ou de se faire raser la moustache

Le troisième jour de son séjour d’une semaine avec James Corden sur “The Late Late Show”, Justin Bieber regrettait probablement d’avoir accepté de comparaître après que James l’ait installé pour un joli jeu brut de Spill Your Guts ou Fill Your Guts.

Le jeu est assez simple, mais Justin bâillonnait et s’étouffait presque du saut juste à cause de l’odeur d’objets classiques comme la salive d’oiseau, le sperme de morue et le favori de James, le pénis de taureau “fidèle”.

Chacun d’eux a le choix. Répondez à une question qu’aucun d’eux n’a jamais vue auparavant, ou participez au “délicieux” plat mis devant eux par leur adversaire.

Dans les meilleures itérations de ce jeu, nous obtenons un peu des deux, et c’est ce qui a été livré ici. James a été vraiment mis sur la sellette lorsque Justin lui a demandé qui était le plus talentueux entre lui (Justin Bieber) et Harry Styles. Mais la table a été inversée, littéralement, quand on lui a demandé de révéler quel pays avait les pires fans.

L’enjeu était de grosses gorgées de cette salive d’oiseau pour James, et un smoothie au piment pour Justin.

Certains de nos moments préférés sont survenus alors que Justin essayait de comprendre ces plats, comme quand il a demandé quelle taille une morue devait avoir pour avoir le sperme que James pouvait tenir dans sa main comme ça, et comment diable ils récoltaient la salive des oiseaux pour remplir une verre comme ça. Dans les deux cas, James a jeté son batteur sous le bus, disant qu’il avait physiquement rendu tout cela possible.

Une question à laquelle James s’est montré disposé à répondre était combien il regrettait d’avoir fait le film “Cats” sur une échelle de 1 à 10. Lui et sa co-vedette Rebel Wilson a récemment raillé le film – enfin, c’est SFX spécifiquement – pendant les Oscars, à certaines critiques, et il avait précédemment plaisanté en disant qu’il ne l’avait pas vu, mais avait entendu dire que c’était terrible. Alors regrette-t-il de l’avoir fait?

“Eh bien, voici le problème. J’ai eu le plus beau temps à faire ce film.”, A-t-il déclaré. “Vous devez décider des choses sur votre propre expérience personnelle et j’ai passé un très bon moment. Donc je ne regrette pas du tout parce que j’ai décidé de le faire de la même manière que j’ai décidé de faire beaucoup de choses , certains ont travaillé et d’autres non. “

Donc, avec zéro regret … il lui a quand même donné un 4,5 sur cette échelle, ce qui le fait pencher du côté du regret.

Inversement, Justin a stupéfait James quand il a dit qu’il pouvait absolument classer sa femme Hailey Baldwin’s amis du favori au moins préféré, y compris les mannequins Gigi Hadid, Cara Delevigne et Kendall Jenner. Nous vous laisserons regarder la vidéo pour cette réponse révélatrice, et il a justifié ses choix.

Mais le point culminant du moment s’est avéré finalement ironique, compte tenu de ce qui s’est passé plus tard. Nous savons déjà que Justin est un grand fan de sa moustache, même si beaucoup de ses fans et même sa propre femme ont dit qu’ils détestaient ça. Et donc, face à une portion de yogourt fourmi avec une garniture de scorpion, il a eu le choix.

Mangez le plat ou laissez James raser sa moustache. Ce n’est pas un spoiler de dire que Justin s’est mis à manger du yaourt parce qu’il a fait des nouvelles il y a quelques jours seulement quand il a finalement rasé la moustache.

Il aurait pu se sauver de tout cet étouffement et de presque vomissements s’il l’avait traversé lorsque ce segment a été enregistré. Vous pouvez consulter son nouveau look fluide ci-dessous:

