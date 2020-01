Justin Bieber a toujours voulu avoir sa propre famille

2020-01-27 19:00:04

Justin Bieber a “toujours voulu une famille”, car il dit qu’il est “vraiment heureux” dans son mariage avec Hailey Bieber.

Le hitmaker ‘Yummy’ a fait le lien avec Hailey Bieber – qui était auparavant connu sous le nom de Hailey Baldwin – en 2018, et a maintenant dit qu’il était “vraiment heureux” dans sa relation, car s’installer était quelque chose qu’il voulait depuis qu’il était “jeune”.

Justin a dit: “Depuis que je suis jeune, j’ai toujours voulu me marier, j’ai toujours voulu une famille. C’était toujours en haut de ma liste. Je ne savais pas que cela arriverait, donc je suis vraiment motivé, vraiment heureux Et j’ai la fille la plus malade du jeu. Elle est vraiment géniale. ”

Et Hailey est d’accord, car elle admet que Justin – avec qui elle a déjà eu des relations amoureuses pendant plusieurs années jusqu’en 2016 – est la “première personne” pour laquelle elle a eu de “vrais sentiments”.

Elle a jailli: “C’est la première personne pour laquelle j’ai eu de vrais sentiments. Quand les choses sont allées un peu au sud et que nous nous sommes séparés, je savais que peu importe le résultat, je savais qu’il allait être quelqu’un que j’aimais pour le reste de ma vie. ”

Le mannequin de 23 ans pense que leur romance “s’est passée très vite”, mais elle sait que c’était la bonne décision de faire le noeud.

Elle a ajouté: “Tout s’est passé très rapidement et en quelque sorte à la fois. Lui et moi nous connaissons depuis si longtemps qu’il y en avait une partie qui ne semblait pas effrayante, mais c’était une décision de vie si importante que – c’était tellement d’émotion à la fois. ”

Alors que Justin, 25 ans, dit qu’il aime la «stabilité» de leur romance.

S’exprimant dans le quatrième épisode de sa série documentaire YouTube Premium, “Justin Bieber: Seasons”, il a déclaré: “L’idée de stabilité est quelque chose que je n’ai jamais eu grandi. Et c’est quelque chose que j’ai toujours voulu.”

