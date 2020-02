Justin Bieber a trébuché sur ses vœux de mariage et a fait de Hailey Bieber une fille moins solitaire

Justin Bieber a dû être particulièrement nerveux à son mariage, ou peut-être qu’il était juste confus.

Le chanteur de “Yummy” a notamment trébuché à travers ses vœux dans des séquences inédites de son mariage, son mariage avec Hailey Baldwin. Le moment a été capturé pour ses docuseries YouTube “Seasons”, ainsi que la douce sérénade qu’il a gardée pour sa femme – et super fangirl – lors de leur réception.

Alors que l’épisode se concentrait sur le grand jour, le 30 septembre 2019, il était entrecoupé de séquences en flashback d’événements importants menant à leurs noces. Notre préféré était quand Justin s’habillait pour la cérémonie et a demandé à son père comment cela lui faisait sentir qu’il allait se marier. La réponse de son père a simplement été “Vieux”.

Quel doux moment entre père et fils! Papa Jeremy a finalement dit à son fils: «Je suis fier de toi» et ils se sont embrassés. Donc le moment était finalement là, mais nous aimons que pendant un moment, “vieux” était tout ce que Justin avait.

Justin a également raconté comment sa proposition a été rejetée lors d’un voyage aux Bahamas avec des amis. “Elle vient de descendre les escaliers”, se souvient-il. Et j’étais juste là avec la bague. Je tremblais, et je me disais: «Je t’aime depuis si longtemps et je ne me vois pas avec quelqu’un d’autre. Je t’aime tellement et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m’épouser?'”

Nous ne pouvons qu’espérer qu’il l’a dit avec autant de douceur qu’il a partagé en se remémorant le moment, parce que la livraison des vœux eux-mêmes a été tout sauf fluide. Et c’est juste une question de répéter ce que dit le célébrant.

L’essentiel est venu avec l’expression «en signe et gage de notre foi constante». Pour la défense de Justin, c’est peut-être une phrase inhabituelle, et il ne pouvait vraiment pas envelopper son cerveau autour.

“En gage et en gage de notre …” commença Justin, avant de faiblir et d’essayer de clarifier, “En gage?” Lorsque l’officiant l’a répété à nouveau, “Justin ne pouvait tout simplement pas le comprendre, répétant simplement” En signe et en gage? “

Enfin, malgré qu’on lui ait dit que c’était vrai, Justin ne pouvait plus le supporter et a carrément demandé: “Qu’est-ce que cela signifie?” alors que le public éclata de rire.

Et pourtant, Hailey a dit que tout s’était parfaitement déroulé. “Tout s’est passé exactement comme il était censé le faire, je le crois vraiment!” dit-elle. “Même tous les mésaventures qui auraient pu se produire, trébuchant sur nos mots, et quoi que ce soit, je pense que c’était censé être ainsi.”

Cela rend certainement une journée plus mémorable, et peut-être que cela signifie qu’aucun mariage n’est parfait, cela ne signifie pas qu’il ne peut toujours pas être exactement comme il est censé être.

Enfin, à la fin de la réception, Justin a aidé Hailey à réaliser le rêve de chaque fangirl de Bieber en l’invitant sur la scène pour la sérénader avec “One Less Lonely Girl”.

“Nous étions au mariage et nous nous sommes rendu compte que je n’avais jamais été une ‘One Less Lonely Girl’ à qui on a chanté, alors tout le monde a insisté pour que je monte sur scène”, a-t-elle déclaré. “J’étais, comme, étourdi, comme si ça se passait vraiment sur scène et c’était tellement idiot et mignon.”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

Instagram

Justin et Hailey Bieber nous emmènent pour des vacances à Tokyo