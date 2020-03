Justin Bieber a trouvé la série documentaire «cathartique»

2020-03-04 22:30:06

Justin Bieber a trouvé parler de sa toxicomanie dans sa série YouTube Originals – «Justin Bieber: Seasons» – «cathartique».

Justin Bieber a trouvé parler de sa toxicomanie “cathartique”.

Le chanteur de 26 ans a parlé de sa lutte contre la toxicomanie lors de sa série YouTube Originals “ Justin Bieber: Seasons ”, où il a également révélé qu’il avait été diagnostiqué avec la maladie de Lyme.

Et maintenant, le réalisateur du documentaire, Michael Ratner, a déclaré que le fait d’avoir eu l’occasion de parler de sa santé avait aidé le hitmaker «Yummy» à accepter ses progrès.

S’adressant à MTV News, Michael a déclaré: “Je pense que les conversations sur les moments les plus difficiles de sa vie ont été cathartiques. À un moment, il a pensé que les caméras étaient éteintes et il a dit:” Vous savez, c’est si bon. Je ne l’ai pas fait “. t pense que j’étais assez mature pour partager », et j’ai dit:« Avez-vous parlé de cela? et il a dit: “Non, pas vraiment. Je n’étais pas encore là.”

“Pendant longtemps, il était enfermé dans son esprit et dans cette chambre d’écho. Il est humain et il vit une vraie vie, qu’il soit atteint de la maladie de Lyme ou lorsqu’il parlait de se mettre au lithium alors qu’il n’aurait pas dû l’être. Si Justin Bieber cherche à demander cette aide, peut-être que vous aussi. ”

Michael croit que Justin est “le cochon d’Inde de l’ère des médias sociaux”, et dit que la star a fait un “travail fantastique” en montrant à d’autres jeunes stars comment naviguer sur la célébrité en ligne.

Il a ajouté: “Justin est la première méga-star mondiale à avoir grandi et à être le cobaye de l’ère des médias sociaux et d’Internet en général. Je pense qu’il a fait un travail assez fantastique de [creating] un plan sur la façon de gérer cela. ”

Pendant ce temps, le réalisateur a précédemment affirmé que Justin avait trouvé des parties de sa série documentaire “difficiles” à regarder, en particulier les scènes qui comprenaient sa consommation de drogues et ses problèmes de santé.

Michael a déclaré: “Une fois que nous avons regardé l’épisode cinq ensemble, il le regardait et il a dit:” C’est difficile … il y a du pouvoir dans la faiblesse “. J’ai pensé quand il a dit cela, il a dit: “La raison même pour laquelle il est parfois inconfortable pour moi de regarder, c’est la raison pour laquelle je le veux là-bas.” “

Mots clés: Justin Bieber

Retour au flux

.