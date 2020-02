Justin Bieber admet être «imprudent» dans sa précédente relation

2020-02-16 07:30:05

Le hitmaker «désolé» Justin Bieber a avoué être «téméraire» dans sa relation avec Selena Gomez.

Justin Bieber était “imprudent” dans sa relation avec Selena Gomez.

La pop star de 25 ans – qui a épousé le mannequin Hailey Baldwin en 2018 – a fréquenté la beauté brune entre 2010 et 2018, et Justin a maintenant admis être devenu “sauvage” pendant ces années.

S’adressant à Zane Lowe sur Apple Music, Justin s’est souvenu avoir dit à Hailey: “Je lui avais fait savoir avant la tournée quand nous suspendions beaucoup. J’ai dit: ‘Écoutez, je suis toujours vraiment blessé et j’essaie toujours de comprendre mon façon, et je ne suis pas prêt à prendre un engagement envers vous d’une manière qui … Je ne veux tout simplement pas dire quelque chose et faire le contraire. ‘

“J’étais au point où j’avais fait ça dans le passé. Et j’étais juste honnête avec elle, je me disais:” Je ne suis pas dans un endroit pour être fidèle “, et tout ce genre de choses, que je voulait être – mais je n’étais pas encore là. ”

Interrogé sur ce qui faisait mal à Justin à l’époque, le hitmaker “Désolé” a expliqué: “Je pense que je viens d’être blessé par ma relation précédente.

“Je pense que je faisais encore face à beaucoup de pardon et à toutes ces sortes de choses. Pour être honnête, je ne pense même pas que je savais avec quoi je me débattais vraiment à l’époque.

“Je ne pense pas que je savais que je faisais face au pardon. J’étais juste dans un endroit où je savais que je ne voulais pas le dire [Hailey] une chose et … j’avais l’impression qu’elle me respectait à l’époque et que j’avais beaucoup de respect pour elle, alors je ne voulais tout simplement pas dire quelque chose et ensuite elle me voyait faire autre chose.

“Mais de toute façon, elle m’a aimé et me voir avec d’autres personnes lui a fait du mal. Et cela étant dit, elle est sortie et a fait des choses qui me font du mal. Et juste cette douleur, je l’ai blessée, elle m’a blessée. Et puis avant la tournée, nous avons vraiment arrêté de parler, j’étais vraiment bouleversé. ”

Ensuite, je viens d’admettre que dans les années qui ont précédé la sortie de Hailey, il n’avait pas toujours été le meilleur petit ami.

Il a dit: “Avant cela, dans ma relation précédente, je suis parti et je suis devenu fou et je me suis déchaîné, c’était juste d’être téméraire.”

