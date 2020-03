Justin Bieber aide Ellen DeGeneres à faire peur à David Beckham et révèle Dirty Secret

Habituellement, c’est quelqu’un de Ellen Degeneres’ équipe dans un costume accroupi à l’intérieur de sa boîte attendant juste leur signal pour surprendre ses invités involontaires. Cette fois, c’était Justin Bieber, qui a dû endurer plus de cinq minutes de David Beckham’s interview avant qu’il ne puisse enfin se libérer.

Bien que nous n’ayons pas obtenu la rediffusion au ralenti préférée d’Ellen, nous aimons toujours que Justin soit sorti pour effrayer la merde de David seulement après que David ait dit de si belles choses à son sujet.

Il s’avère que David a marqué des points importants pour son père avec ses enfants pendant Halloween lorsque l’un d’eux a découvert que Justin distribuait des sno-cones chez lui.

“Ils ont dit: ‘Papa, peux-tu juste le contacter? Allez, tu es qui tu es, je suis sûr qu’il te répondra'”, a déclaré David à propos de ses enfants. “Alors je l’ai fait DM et il est revenu vers moi en quelques secondes et a dit: ‘Ouaip, nous le faisons maintenant.'”

Et c’est tout ce qu’il a fallu, la famille a fait le court trajet jusqu’à la maison de Justin et a apprécié les chasseurs de sno-cone après ce qu’il a décrit comme “beaucoup trop de bonbons” pour conclure leurs festivités d’Halloween.

Et puis, pour conclure son interview, Justin a éclaté de la boîte avec un cri … puis des excuses rapides et un câlin. Il ne pouvait tout simplement pas s’engager pleinement dans le cri-et-courir, alors il l’a modifié pour le cri-apologize-hug-and-then-run. Assez bien.

Et même après, David n’avait que des choses gentilles à dire sur le chanteur, racontant à quel point Justin avait toujours été gentil avec ses enfants et combien il était heureux de voir Justin faire ce qu’il aime le mieux avec de la nouvelle musique.

Beckham moderne

abc

Plus tôt dans l’interview, Justin a dû s’accroupir dans cette boîte et entendre comment David est devenu star invitée comme lui-même dans un épisode de “Famille moderne” plus tôt cette année. Comme on dit dans une grande partie du monde des affaires et du divertissement, tout dépend de qui vous connaissez.

“Je suis devenu ami avec Eric [Stonestreet] d’aller aux Jeux des Kings et il me l’a mentionné quelques semaines auparavant “, a déclaré David à propos du rôle possible, qui ne s’est pas révélé trop difficile pour la star du football.” Je me suis joué, donc ce n’était pas si difficile . “

Il a également pu travailler aux côtés du vétérinaire de la sitcom Courteney Cox, qui se représentait également, et un casting qui a été ensemble pendant une décennie, donc il y avait beaucoup de bons conseils pour l’aider à passer, et il a très bien fait.

Pourtant, David a assuré à Ellen que bien qu’il soit un “grand fan” de la série, il n’a “aucune aspiration à devenir une sorte d’acteur”.

Le sale secret de Justin

Dans un segment récurrent de la série, Ellen cherche cinq personnes au hasard et regarde une liste de cinq secrets aléatoires de leur vie. C’est un secret par personne, donc son travail consiste à attribuer le bon secret à la bonne personne.

Pour compléter cette édition spéciale, elle a ramené Justin Bieber et l’homme qui l’a découvert le premier, Huissier. Cela signifiait que le public aurait la chance d’apprendre un secret juteux sur chacun d’eux.

Les secrets étaient les suivants:

Je regarde chaque film Hallmark

J’ai embrassé Bono

Le nom de mon enfance était Cha Cha

J’ai accidentellement fait sexto mon père

J’ai fait irruption dans une école

De manière hilarante, Ellen était si confiante qu’elle pouvait le faire, alors même que Usher commençait à entrer dans sa tête. Et pourtant, tour après tour, elle n’a jamais obtenu plus de deux secrets attachés à la bonne personne. Bien sûr, elle n’a dit que combien elle avait raison et pas lesquelles étaient bonnes, donc ce n’est pas toujours utile.

En fin de compte, elle a dû abandonner, car elle ne pouvait apparemment pas croire que Justin avait pénétré dans une école.

Quant à Usher, il l’a gardée hors de la piste pendant un certain temps, et l’a presque convaincue qu’il était celui qui regarde tous les films Hallmark (à un moment donné, elle l’a également donné à Justin), avant de finalement révéler qu’il avait avait un surnom d’enfance mignon presque aussi adorable que celui que Justin a avoué lui et Hailey partagent sur les questions brûlantes de mardi.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

Zoey Grossman

Les Hadids et Hailey Bieber parmi les filles du calendrier 2020 du magazine V