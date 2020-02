Justin Bieber apparaît au service dominical de Kanye West

2020-02-24 07:30:06

Justin Bieber a interprété un morceau de gospel émotionnel lors de son apparition avec Kanye West lors de son service dominical ce week-end à Los Angeles.

Justin Bieber a interprété un morceau gospel émotionnel lors de son apparition avec Kanye West lors de son service dominical.

Le hitmaker “ Changes ” a fait une apparition surprise à Los Angeles pour chanter “ Never would Have Made It ” de Marvin Sapp à la foule qui s’était réunie pour adorer aux côtés des visages célèbres, notamment Kanye et son épouse Kim Kardashian West.

Kim a partagé un clip de Justin chantant sur son histoire Instagram, où il a souligné les mots émotionnels et poignants: “Jamais n’aurait pu y arriver, sans toi. Je suis plus fort, je suis plus sage. Je vais mieux, beaucoup mieux. Quand je repense à tout ce que tu m’as fait traverser. ”

Justin a également partagé une vidéo de la couverture sur ses propres médias sociaux, gagnant de nombreux commentaires de soutien de ses amis et fans.

Pendant ce temps, le chanteur de 25 ans a précédemment admis qu’il était une personne “émotionnelle” mais avait parfois l’impression qu’il “n’avait pas la permission” d’être bouleversé aux yeux du public.

Il a dit: “Je suis juste une personne normale et je pleure. Quand je suis dans les médias et que je regarde les choses sur Internet et que les gens me disent:” Justin est en colère, pourquoi est-il en colère? ” C’est comme, ils ne me donnent pas la permission d’être bouleversé. Je n’ai pas la permission d’être, vous savez, humain et verser des larmes. Il y a tellement de gens chaque jour qui sont en conversation avec leur fille ou leur femme ou leur maman et ils tombent en panne, vous savez? Mais ils n’ont pas de caméras pour le capturer. Alors les gens disent: “Est-ce qu’il va bien, est-ce qu’il a une dépression?” Et je suis juste émotionnel … et ça va. ”

Justin peut aussi parfois se sentir «dépassé» et «frustré».

Se référant à une autre occasion en 2018 où il avait l’air ému lors d’une journée avec sa femme Hailey Bieber, il a déclaré: “Je me souviens d’avoir juste lutté. Je me souviens avoir ressenti, comme, émotionnellement, juste submergé et lui avoir parlé, ne sachant pas comment communiquer certains des choses et me sentir un peu frustré. Vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie et, euh, je pense que c’était un moment de ma vie où j’étais comme, tellement dépassé. “

Mots clés: Justin Bieber, Kanye West, Kim Kardashian West

Retour au flux

.