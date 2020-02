2020-02-12 12:30:06

Justin Bieber “apprécie” Ariana Grande pour lui avoir rappelé combien il aime la musique quand elle l’a invité à se produire avec elle au festival Coachella.

Le chanteur des “ Intentions ” a félicité son copain Ariana pour l’avoir invité à se produire avec elle au Coachella Valley Music and Arts Festival l’année dernière, où il se souvenait à quel point il aimait la musique.

S’adressant à Twitter, il a écrit: “@ArianaGrande merci pour Coachella et pour m’avoir aidé à me rappeler ce que j’aime faire. Je vous apprécie beaucoup (sic)”

Ses commentaires interviennent après que l’ami de Justin, Ryan Good, a révélé que le chanteur avait décidé de revenir à la musique après avoir joué au festival en 2019.

Parlant du hitmaker ‘Yummy’, Ryan a révélé: “Justin faisait des allers-retours que ce soit le bon moment ou pas. Je pense que Scooter pensait qu’il devrait avoir cette opportunité de sortir sur cette scène afin qu’il puisse se rappeler et de qui il est et de ce qu’il fait. Cela a semblé être un tournant pour lui où il était, “Je pense que je suis prêt à recommencer. Je pense que je dois recommencer.” Alors qu’il marchait sur scène, il a dit cela à Allison [Allison Kaye – Justin’s management], il a dit: “J’ai besoin de revenir ici.”

Justin a annulé les dernières dates de sa tournée “ Purpose ” en 2017 après avoir lutté avec sa propre santé mentale et son épuisement et tandis que son manager de longue date, Scooter Braun, a admis qu’il poussait beaucoup Justin, il laisse maintenant le chanteur “le faire dans son propre temps “car il estime avoir” gagné le droit “de le faire.

Scooter a déclaré: “Au début de sa carrière, nous disions toujours: ‘Allons-y pour un autre, un autre hit, un autre disque, une autre chose, une autre tournée.’ Et avant ‘Purpose’, avec ‘Journals’, je ne voulais pas qu’il fasse une tournée, je voulais qu’il soit en bonne santé et ensuite il est devenu sain et nous sommes allés sur ‘Purpose’ puis à la fin il était fatigué et a dit: ‘ Écoutez, j’ai encore besoin d’une pause.

“Et nous avons fait la pause et il a fait une très longue pause et pendant ce temps, il a trouvé sa femme, il a beaucoup grandi. Je ne mets plus de pression sur cette chronologie, il a gagné le droit de le faire à son rythme . “

