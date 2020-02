Justin Bieber: C’est OK pour moi d’être émotif

2020-02-18 07:30:04

Justin Bieber a admis qu’il est parfois une personne “émotive”, mais insiste sur le fait qu’il est juste une “personne normale et qu’il pleure” quand il est repéré en larmes.

Justin Bieber est une personne “émotive” mais a parfois l’impression qu’il “n’a pas la permission” d’être bouleversé aux yeux du public.

Les fans du hitmaker ‘Never Say Never’ étaient inquiets à son sujet en 2018 lorsque des photos ont émergé de la star en larmes, mais il s’est souvenu d’avoir ressenti de l’émotion ce jour-là et a déclaré qu’il était “une personne normale et pleurait”.

Il a dit: “Je suis juste une personne normale et je pleure.

“Quand je suis dans les médias et que je regarde les choses sur Internet et que les gens me disent:” Justin est en colère, pourquoi est-il en colère? ” C’est comme, ils ne me donnent pas la permission d’être contrarié. Je n’ai pas la permission d’être, vous savez, humain et verser des larmes.

“Il y a tellement de gens chaque jour qui discutent avec leur fille ou leur femme ou leur maman et ils tombent en panne, vous savez?

“Mais ils n’ont pas de caméras pour le capturer. Alors les gens disent:” Est-ce qu’il va bien, est-ce qu’il a une dépression mentale? ” Et je suis juste émotionnel … et ça va. ”

Justin admet également qu’il se sent parfois “dépassé” et “frustré”.

Se référant à une autre occasion en 2018 où il avait l’air ému lors d’une journée avec sa femme Hailey Bieber, il a déclaré: “Je me souviens de mes difficultés.

“Je me souviens de m’être sentie, comme émotionnellement, simplement submergée et de lui avoir parlé, de ne pas savoir comment communiquer certaines choses et de me sentir plutôt frustrée.

“Vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie et, euh, je pense que c’était un moment de ma vie où j’étais comme, tellement dépassé.”

Hailey insiste sur le fait que “cela fait partie de la vie” pour quiconque d’avoir “de bons et de mauvais jours”.

S’exprimant sur la série YouTube Originals de la chanteuse “Justin Bieber: Seasons”, elle a déclaré: “Il y aura toujours de bons et de mauvais jours, si vous travaillez de neuf à cinq ou si vous êtes Justin.

“Peu importe qui vous êtes, tout le monde va avoir des jours où ils se sentent merdiques et ils n’ont pas envie de passer ce jour-là mais ça fait partie de la vie.”

Les commentaires de Justin interviennent après que Hailey a récemment admis qu’elle ressentait “la pression de maintenir un style de vie parfait”.

Elle a déclaré: “J’admire les gens qui se manifestent et parlent d’anxiété. Nous luttons tous contre cela. Je pense qu’il y a eu cette stigmatisation depuis si longtemps. Les gens regardent des célébrités qui sont célèbres ou qui réussissent et pensent qu’ils ont tout ensemble. , ils ont une carrière tellement folle, ou ils font tellement d’argent, qu’ils devraient être heureux. Mais c’est vraiment le contraire.

«Il fut un temps dans l’industrie où il était négatif de parler de ce genre de choses. Personne ne voulait parler de ce qui se passait vraiment, et tout le monde avait l’impression qu’il y avait cette pression pour maintenir une façade – ou une pression pour continuer. style de vie parfait et faire en sorte que tout soit vraiment beau de l’extérieur. [Everyone would say,] «Oh, nous sommes vraiment heureux. Je suis vraiment heureux. Je vais bien, “quand vraiment c’était comme si vous vous effondriez à l’intérieur.”

Mots clés: Hailey Bieber, Justin Bieber

Retour au flux

.