Justin Bieber change une tournée majeure en raison du coronavirus et des faibles ventes

Justin Bieber est l’une des plus grandes stars de la pop au monde. Il a accompli tant de choses au cours de ses 26 ans. Cependant, même les stars de la pop ont de mauvais jours.

Bieber a prévu une énorme tournée pour promouvoir son dernier album, Changes. Il semble que cela ne se produira pas. Coronavirus et une réponse en sourdine à son dernier album se sont mis en travers.

Justin Bieber au Staples Center de Los Angeles, Californie | Jason Merritt / . pour Universal Music

La «Tournée des changements» de Justin Bieber va être plus modeste

La prochaine tournée des changements de Bieber devait comporter 45 arrêts dans de grandes arènes. Cependant, huit de ces dates sont en cours de réduction d’échelle, donc Bieber visitera des sites plus petits. La raison en est la vente de billets relativement faible.

Qu’est-ce qui pourrait être à l’origine des ventes de billets relativement faibles? Tout d’abord, le monde est actuellement confronté à une épidémie de coronavirus. Par conséquent, la prochaine tournée de Bieber souffre.

Dimitrios Kambouris / .: Justin Bieber assiste au gala-bénéfice de l’Institut des costumes «Chine à travers le miroir» au Metropolitan Museum of Art de New York | Dimitrios Kambouris / .

Comment les coronavirus entrent en ligne de compte

Un problème qui tourmente The Changes Tour est le coronavirus. Le virus mortel a eu un impact majeur sur l’industrie du divertissement. Pour cette raison, de nombreux fans ne sont pas prêts à se rendre dans des lieux publics bondés à cause du virus.

Les ventes de billets de Bieber ont été négativement affectées par le virus. Cela échappe malheureusement à son contrôle. Bieber a exprimé sa préoccupation face au virus.

Commentaires de Justin Bieber sur l’épidémie de coronavirus en Chine

Sur Instagram, il a dit qu’il ne pouvait pas imaginer ce que ce serait si Hailey Bieber était affecté par le virus. En outre, il a fait don d’argent à la Chine pour aider les personnes touchées. De plus, il a dit qu’il prie pour le bien-être du peuple chinois en ces temps difficiles.

L’album ‘Changes’ de Justin Bieber n’est pas à la hauteur de son précédent album

Les changements ont fait leurs débuts en première position du Billboard 200. C’est un exploit impressionnant. Cependant, Changes n’a pas autant de succès que le précédent album de Bieber, Purpose.

Changes n’a produit qu’un seul single radio majeur: «Yummy». En revanche, Purpose a donné au monde «Désolé», «Qu’est-ce que tu veux dire» et «Aime-toi». Chacune de ces chansons était inévitablement énorme en 2015.

“Yummy” est le plus gros succès du nouvel album Changes de Justin Bieber

De plus, Changes n’a pas égalé les ventes de Purpose. Combinant ventes d’album et streaming, Changes a gagné 231000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de sa première semaine de vente. En comparaison, Purpose a gagné 649 000 unités dans le même pays au cours de sa première semaine. Bien que Bieber vende toujours un nombre important de disques, les modifications n’ont pas égalé la semaine des ventes d’ouverture de Purpose.

Bieber a récemment vu de faibles ventes de billets et il a dû réduire un certain nombre de dates de tournée. Il semble que l’ère des changements ne sera pas l’une des époques les plus marquantes de sa carrière. Quoi qu’il en soit, ses fans apprécient toujours sa nouvelle musique. Espérons que la situation du coronavirus sera atténuée la prochaine fois que Bieber partira en tournée.

Regarde aussi: Justin Bieber parle d’avoir la surprise d’anniversaire d’enfants et de Hailey pour lui