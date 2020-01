2020-01-28 20:30:06

Justin Bieber craignait de tromper sa femme Hailey Bieber avant de lui proposer.

Justin Bieber craignait d’être «infidèle» à sa femme Hailey Bieber.

Le hitmaker “Désolé” a admis qu’il était “extrêmement nerveux” avant de poser la question au mannequin de 23 ans en 2018 parce qu’il ne savait pas s’il pouvait prendre un “engagement aussi sérieux” même s’il savait qu’il voulait pour l’épouser.

S’exprimant sur «The Ellen DeGeneres Show», la pop star de 25 ans a déclaré: «J’étais extrêmement nerveuse. Je me sentais comme, par le passé, nous parlions, vous savez, de moi posant la question et j’avais l’impression qu’elle dirait oui.

“Donc, je n’étais pas vraiment nerveux à l’idée de dire oui, mais la chose est juste, comme, je pense que j’étais plus nerveux à propos de:” Est-ce que je vais prendre cet engagement? Suis-je capable de pouvoir honorer, vous savez, ce que je dis?

“Parce que, vous savez, c’est un engagement sérieux quand vous dites que vous allez aimer quelqu’un pour le meilleur, pour le pire et, comme, être fidèle. C’est énorme. Suis-je capable de faire ça? Et donc, je pense que c’est vraiment avec quoi je me battais. ”

Mais le chanteur de «Yummy» a finalement décidé de donner suite à la proposition.

Il a expliqué: “Mais j’ai finalement dit: ‘Je vais prendre la décision et la suivre et être un mari et, vous savez, c’est ce que j’ai toujours voulu. Je vais choisir cette femme et juste fais le.’ ”

Bien qu’il ait été initialement déchiré, Justin – qui était auparavant dans une relation à long terme avec Selena Gomez – connaît Hailey depuis 10 ans.

Il a jailli: “Je ne savais pas que j’allais l’épouser à ce moment-là. Mais je suis content que ça ait marché parce que c’est une personne incroyable, incroyable, incroyable. Elle l’est vraiment. Elle est super précieuse. J’aime passer ma vie avec elle.”

Justin a expliqué que Hailey a inspiré son single “Yummy” – dans lequel il détaille avoir des relations sexuelles “avec des orteils” – mais a affirmé que c’était inévitable parce qu’ils étaient “mariés maintenant”.

Il a dit quand on lui a demandé de quoi parlait le nouveau morceau: “Ma vie sexuelle. Ouais, je veux dire que c’est ce que c’est, non? Je suis marié maintenant … Est-ce qu’il fait chaud ici?”

Justin et Hailey se sont mariés dans un palais de justice de New York deux mois après leur mariage, mais ils se sont à nouveau mariés lors d’une grande cérémonie devant leurs amis et leur famille en Caroline du Sud un an plus tard, le 30 septembre 2019.

Mots clés: Justin Bieber, Hailey Bieber, Hailey Baldwin, Selena Gomez

Retour au flux

.