Justin Bieber demande à Dieu des «réponses» sur le coronavirus

Justin Bieber a été incroyablement ouvert sur sa foi chrétienne. Cela transparaît dans sa musique, qui comporte plusieurs références à la Bible. Cela se manifeste également en sa présence publique.

Le coronavirus (COVID-19) a touché tout le monde. Bieber ne fait pas exception. Voici ce qu’il a dit quand il a conduit ses fans dans une prière pour les personnes infectées par le coronavirus lors d’un livestream.

Justin Bieber en concert au Wango Tango de 102,7 KIIS FM au StubHub Center de Los Angeles, Californie | Chelsea Lauren / WireImage

Comment la carrière de Justin Bieber a été influencée par le coronavirus

Bieber est l’une des nombreuses célébrités dont les tournées ont été touchées par le coronavirus. Sa tournée Changes, qui est conçue pour promouvoir son album, Changes, a dû être réduite en raison de problèmes de coronavirus. La visite a 45 arrêts programmés. Bieber devait à l’origine s’arrêter dans huit arènes dans le cadre de la tournée, mais il a échangé ces arènes avec des salles plus petites. En plus du coronavirus, la tournée a été réduite en raison des performances commerciales décevantes de Changes.

Fox News rapporte que Bieber a pris un peu de temps sur son livestream Instagram pour demander à ses fans s’ils voulaient le rejoindre dans la prière. Il a souligné qu’il n’essayait pas de faire croire à ses fans quelque chose juste parce qu’il y croit. Il a également dit que la prière a la capacité de rassembler les gens et “nous avons beaucoup plus en commun que nous n’en avons pas.”

Prière de Justin Bieber pour obtenir des réponses

Justin Bieber et Hailey Bieber assistant à la première du documentaire de YouTube Original Justin Bieber: Seasons au Regency Bruin Theatre en Californie | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Bieber a dévoilé son point de vue sur le coronavirus et le pouvoir de la prière. “Nous sommes tous des gens qui sont dans le même bateau et nous essayons tous de comprendre tout cela. Je vais dire une prière pour le monde, et, encore une fois, cela ne me rend pas meilleur parce que je prie, je pense simplement que la prière rassemble les gens. “

Sa prière a commencé comme une prière d’action de grâce. «Dieu, nous te remercions beaucoup pour cette journée. Je vous remercie tellement que vous avez tout sous contrôle. Vous connaissez le début depuis la fin et vous n’êtes pas surpris par tout cela qui se passe. Dieu, nous savons que ces choses ne viennent pas de toi, que ces choses sont inexplicables, mais Dieu, nous te faisons confiance en ces temps, et nous demandons simplement à Dieu que tu fasses disparaître cela le plus tôt possible, Dieu. Nous vous remercions simplement beaucoup pour qui vous êtes et nous vous demandons simplement de nous donner plus de réponses. »

Ce n’est pas la première fois que Bieber discute publiquement du coronavirus. Il avait déjà posté une vidéo de l’Italie en quarantaine sur son Instagram. Dans la légende de la vidéo, il a préconisé la distance sociale pour aider les gens à protéger leurs proches contre le virus.

Bieber n’essaie pas d’inculquer ses convictions religieuses à quiconque. Cependant, il essaie de rassembler les gens en ces temps difficiles. Naturellement, il cherche des réponses au problème de la pandémie de coronavirus. Espérons que le monde aura bientôt ces réponses.

