Justin Bieber dit qu’il «mourait» de son abus de drogue «effrayant»

Justin Bieber s’est ouvert sur l’étendue de sa consommation de drogues.

Dans le cinquième épisode de sa série de docu YouTube “Seasons” intitulé “La saison sombre,“La superstar de la pop a déclaré qu’il avait essayé de fumer de la marijuana pour la première fois à l’âge de 13 ans, ce qui a conduit à une spirale descendante d’abus de substances et de mauvais choix.

“Il fut un temps où je sirotais des pilules maigres, des comprimés à piler, des Molly, des champignons, tout”, a déclaré le jeune homme de 25 ans, expliquant cela comme son “évasion” du revers de la gloire. “J’étais jeune, comme tout le monde dans l’industrie et les gens dans le monde qui expérimentent et font des choses normales, en grandissant. Mais mon expérience était devant les caméras et j’avais un niveau d’exposition différent. J’avais beaucoup d’argent et un beaucoup de choses.”

Il a rappelé à quel point la situation était devenue désastreuse lorsque sa vie était en danger.

“Ma sécurité venait dans ma chambre la nuit pour vérifier mon pouls. Les gens ne savent pas à quel point c’est grave. C’était vraiment fou, effrayant. Je me réveillais le matin et la première chose que je faisais était de faire éclater des pilules et fumer un coup franc et commencer ma journée. Ça devenait effrayant. “

Son épouse Hailey Baldwin – qui a dit qu’elle ne faisait pas partie de la vie de Bieber “jusqu’à ce qu’il choisisse de devenir sobre” – a attribué cette forme d’automédication à son “anxiété horrible, folle et invalidante”.

Scooter braun, Le manager de Bieber, a déclaré que c’était la «période sombre» du chanteur «Désolé», où ses décisions regrettables incluaient une fête excessive, des courses de dragsters, un DUI et des voies de fait.

“Il a traversé beaucoup de choses en très peu de temps”, a expliqué Braun. “Vous n’êtes pas toujours d’accord avec les décisions de quelqu’un à ce moment-là. Ce sont des jeunes qui prennent de très grandes décisions qui affectent beaucoup de gens. Et parfois, dans ces scénarios, vous allez prendre les bonnes décisions. Parfois, vous allez faire mal. “

Ce n’est que lorsque le crooner canadien a senti qu’il «mourait» qu’il a «décidé d’arrêter», ce qui comprenait un traitement médical approprié.

Un spécialiste des troubles cérébraux, le Dr Daniel Amen, l’a aidé à s’adapter à une nouvelle vie sobre en lui prescrivant les bons médicaments. Il a dit que Bieber avait été diagnostiqué à tort comme bipolaire et avait reçu du lithium pour traitement.

Amen a également aidé Bieber dans son pronostic de maladie de Lyme et de virus Epstein-Barr, ce qui a contribué à l’extrême fatigue de Bieber.

Maintenant, Bieber est de retour sur la bonne voie avec une deuxième chance. “Etre le meilleur de moi va m’aider à être le meilleur mari, le meilleur père, le meilleur ami que je puisse être”, a-t-il déclaré. “Et pour tous les fans qui veulent profiter de la musique que je fais. Je ne peux pas le faire si je ne suis pas en bonne santé. Je ne suis pas en bonne santé depuis longtemps.”

Et il veut que ses partisans qui sont aux prises avec des défis similaires sachent qu’il y a une lumière au bout du tunnel.

“Il peut ne pas sembler si difficile à certaines personnes de sortir du lit, mais ça a été très difficile pour moi de sortir de mon lit. Je sais que beaucoup de gens ressentent la même chose, donc je veux juste dire que vous êtes pas seul. Il y a des gens qui vivent avec vous. La vie vaut la peine d’être vécue. Si vous n’abandonnez pas, la seule chose à faire est d’aller de l’avant. “

De nouveaux épisodes de “Seasons” sont disponibles tous les lundis et mercredis à midi HE sur YouTube.

