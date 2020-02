Justin Bieber essaie de FaceTime Hailey Baldwin pendant la session de lecture

2020-02-14 07:30:05

La star de la pop en tête de liste Justin Bieber a tenté de FaceTime sa femme au milieu d’une session de lecture d’album à Londres.

La chanteuse de 25 ans – qui est mariée au mannequin Hailey Baldwin – a appelé la beauté blonde alors qu’il donnait à une salle remplie de journalistes un aperçu de son prochain album, mais elle n’a pas répondu au téléphone.

Suite à sa tentative infructueuse, Justin a expliqué: “Elle est au lit et elle ne répond pas. Et elle serait probablement assez ennuyée d’être mise sur le coup comme ça … Mais elle me manque.”

Pendant la session de lecture, Justin a exprimé son amour pour sa femme, disant qu’il espérait être avec elle “pour toujours”.

Et le chanteur en tête des charts – dont le nouvel album s’appelle «Changes» – a admis que son album très attendu était dédié à Hailey.

Il a déclaré, selon la BBC: “La pensée d’être avec ma femme pour toujours me donne des frissons. Cet album est évidemment dédié à elle et à mon amour pour elle.”

Pendant ce temps, Hailey a récemment avoué qu’elle voulait attendre que son mari soit “en parfaite santé” avant d’organiser leur mariage.

Le mannequin de 23 ans et la chanteuse de “ Yummy ” se sont mariés en septembre 2018, le même jour où ils ont acquis leur licence de mariage, mais n’ont organisé de cérémonie officielle avec la famille et les amis qu’un an plus tard.

Hailey a récemment admis qu’ils avaient décidé de retarder la cérémonie car il aurait été “agité et stressant” d’essayer de planifier un mariage alors que Justin luttait contre une série de problèmes de santé mentale et physique.

Elle a dit: “Quand nous nous sommes mariés pour la première fois, nous étions en train de comprendre notre vie ensemble. J’avais envie de mettre un mariage au milieu de tout cela serait vraiment mouvementé et stressant.”

Justin était “vraiment malade” pendant un certain temps après leur mariage, et a découvert plus tard que ses symptômes avaient été causés par la maladie de Lyme.

Mots clés: Justin Bieber, Hailey Baldwin

