Justin Bieber et Cara Delevingne ont-ils du boeuf?

Après un moment inconfortable dans The Late Late Show With James Corden, les fans se demandent ce qui se passe entre Justin Bieber et Cara Delevingne. On a demandé à Bieber de manger le pénis d’un taureau ou de classer les amis de Hailey Baldwin du meilleur au pire. C’est une situation délicate à vivre – les chances sont élevées que Bieber allait offenser quelqu’un, que ce soit Hailey Baldwin ou l’un de ses amis. Et, malheureusement, c’est exactement ce qui s’est passé. Après que Bieber a annoncé son classement, Delevingne s’est senti un peu déprimé. Voici ce que nous savons.

Justin Bieber classe les amis de Hailey Baldwin

Justin Bieber | Images de Ricky Vigil / GC

Lors d’un récent épisode de The Late Late Show With James Corden, Justin Bieber a été confronté à un choix incroyablement indésirable. La star a été chargée de manger un pénis de taureau ou de classer les amis de Hailey Baldwin.

Le segment, intitulé «Renversez vos tripes ou remplissez vos tripes», est populaire dans l’émission de Corden. Les visiteurs doivent répondre à des questions difficiles ou manger des aliments douteux. Corden a déclaré à Bieber: «Votre femme Hailey Baldwin a des amis très célèbres dont elle est très proche. Classez ces amis à vous de vos favoris à vos moins préférés: Gigi Hadid, Kendall Jenner et Cara Delevingne. »

Pour des raisons évidentes, Bieber ne semblait pas certain que cela valait la peine de répondre à la question. Il a finalement révélé que sa commande était «Kendall, Gigi, Cara Delevingne».

Cependant, Bieber s’est rapidement expliqué. Il a ajouté: “Mais voici le problème – revenons-y cependant. Je connais Kendall le mieux – j’ai passé le plus de temps avec Kendall. C’est une bonne amie à nous. Je n’ai pas passé beaucoup de temps avec Gigi et je n’ai pas passé beaucoup de temps avec Cara. “

Il a poursuivi: “Donc je n’ai rien contre ces gens, c’est juste que j’ai une meilleure relation – ce n’est pas comme si j’étais comme” Screw Cara! “Je ne veux pas manger le pénis d’un taureau. C’est ce que c’est.”

Cara Delevingne appelle Justin Bieber sur Instagram

Cara Delevingne | Dominique Charriau / WireImage

Cependant, Cara Delevingne ne l’avait pas quand il s’agissait du classement de Justin Bieber. En fait, elle est allée sur Instagram pour appeler Bieber pour ce qu’elle considérait comme une fausse déclaration concernant leur relation.

Sur Instagram, elle a publié le clip de l’émission, aux côtés de deux autres photos de Bieber et Delevingne passant du temps ensemble. Elle a sous-titré le message «Now vs. Then

Si vous n’avez rien contre moi, alors pourquoi ne me débloquez-vous pas? Je t’aime @haileybieber – il aurait juste dû manger le pénis de taureau. “

Pour l’instant, la situation est incertaine, Bieber bloquant soi-disant Cara Delevingne. Bieber a-t-il eu une sorte de dispute avec l’ami de Hailey Baldwin? S’agissait-il uniquement d’un bloc Instagram? On n’a pas encore répondu aux questions, mais nous savons que Bieber et Delevingne ont eu du boeuf dans le passé.

Les deux ont du boeuf précédent

Justin Bieber et Hailey Baldwin | Nicholas Hunt / . pour NYFW: les spectacles

Il semble que ce ne soit pas la première fois que Justin Bieber se détache des bonnes grâces de Cara Delevingne. Il semble que Bieber et Hailey Baldwin se soient disputés avec Delevingne contre Scooter Braun et comment il a traité Taylor Swift.

Justin Bieber a défendu Scooter Braun lors de la controverse entre Braun et Taylor Swift dans un long post Instagram. À l’époque, Delevingne a appelé Bieber. Elle a écrit dans les commentaires: «Gentleman? @haileybieber @justinbieber vous devez vous ennuyer. Je souhaite que vous passiez moins de temps à défendre les hommes et plus de temps à essayer de comprendre les femmes et à respecter leurs réactions valables. »

Elle a ajouté: «En tant qu’homme marié, vous devriez soulever des femmes au lieu de les abattre parce que vous êtes menacée. Je ne suis pas sûr que vous compreniez vraiment ce que sont des excuses. Ce problème dont parle @taylorswift est bien plus qu’une image et vous le savez. Comme vous l’avez dit, vous ne lui avez pas parlé depuis des années, ce qui signifie que vous ne comprenez certainement pas la situation. Je fais. Prenez du recul et essayez d’en tirer des leçons. Nous devrions tous faire partie de la même équipe. Fin de l’histoire.”