Justin Bieber et James Corden se disputent le karaoké Covoiturage

Le ton de Justin Bieber’s dernier Covoiturage Karaoke rouler avec James Corden était décidément différent, et presque conflictuel? C’était ludique, certainement. Y avait-il une tension sous-jacente là-bas … eh bien, cela semblait certainement ainsi.

Le ton de Justin a changé tout au long du segment, avec lui assis plutôt stoïquement pendant les premières parties singalong des segments populaires “Late Late Show”. Ce n’est qu’après avoir changé qu’il a commencé à créer ses yeux de lune et à les émettre dans la caméra.

Peut-être qu’il avait juste besoin de faire couler son sang, et James était certainement utile pour le faire quand il a demandé à Justin à propos de son défi de tweet de se battre Tom Cruise.

“Je ne sais pas. J’étais juste stupide, pour être honnête”, a déclaré Justin. Mais ensuite, il a semblé offensé quand James a dit qu’il était assez confiant que Tom gagnerait cette bataille.

“J’essaie de ne pas laisser mon ego gêner mais il n’y a absolument aucun moyen. Ce n’est pas le gars que vous voyez dans les films”, a insisté Justin, mais James ne l’a pas acheté. Après tout, Tom est célèbre pour avoir fait la plupart de ses propres cascades et comme James l’a souligné, le mec est véridique.

“La forme phénoménale ne signifie pas que vous êtes un bon combattant”, a insisté Justin, regardant par la fenêtre et visible en train de travailler.

“Tu vois, je commence à être frustré, comme si tu me fais vraiment bouillir,” dit-il avant de saisir la manche de James en plaisantant et de se pencher en lui pour crier, “Je vais f – roi te battre, mon frère!”

James ne pensait pas que ce serait vraiment un combat pour Justin, mais en riant, il a continué à convaincre le chanteur que Tom pouvait l’emmener.

“Tu ne serais pas … Je suis dangereux. Mon agilité est folle. Mon agilité est folle,” continua Justin. “Il est acteur.”

Puis, il est devenu un peu bizarre avec son explication – ou son absence – quand il n’a pas décomposé ce qu’il voulait dire, “Je ne pense pas que vous comprenez le contrôle mental que j’ai. Mon contrôle mental est un autre spécimen . Je suis différent.”

C’était leur deuxième combat du segment, le premier débutant lorsque James plaisantait qu’il n’y avait aucun moyen que Justin soit en mesure de convaincre Ed Sheeran pour faire la chorégraphie de leur chanson “I Don’t Care”. Il a ensuite essayé d’offrir ses pensées de chorégraphie, mais a littéralement obtenu deux mouvements lorsque Justin l’a arrêté.

“Non. Immédiatement non. Comme instantanément, j’étais comme, ouais non. C’était ma pensée,” dit Justin. Alors que James regardait tristement par la fenêtre, il a ajouté: “Mais je vous aime et votre valeur reste la même. Vous êtes toujours précieux, mais cette danse là-bas n’ajoute de valeur à rien.”

James a joué la victime à la poignée ici, mais cela n’a pas changé d’avis de Justin. Et plus tard, quand ils ont décidé de proposer la chorégraphie officielle de TikTok pour “Yummy” pour devancer tout engouement pour la danse virale, James a appelé la chorégraphie de Justin.

“Je jure devant Dieu que si j’avais trouvé cette chorégraphie, vous auriez dit que c’était terrible”, a-t-il soutenu.

Le comptoir de Justin était assez simple. “Tu sais ce que c’est?” Il a demandé. “C’est la livraison. Votre livraison est une poubelle.”

Ailleurs, Justin a jailli de la façon dont il apprécie la vie conjugale, et a même crié sa moustache – donc cela n’a pas déjà bien vieilli à cet égard.

Il n’avait que des mots doux à dire sur sa femme Hailey Baldwin, proposant même une ligne adorable pour expliquer pourquoi il a réellement joué lors de son mariage. Comme indiqué précédemment, Justin a relancé sa routine “One Less Lonely Girl” de ses concerts précédents où il sérénait une fille sur scène et lui présentait une rose.

En pensant à Hailey à leur réception, Justin a dit: “J’étais comme, tu n’es pas la fille la moins solitaire, tu es la dernière fille solitaire, alors je l’ai fait comme ça.”

