Justin Bieber laisse tomber le clip de “Yummy”, le farceur du scooter Braun

Justin Bieber’s Le clip “Yummy” prend vraiment le gâteau.

Dans le clip amusant, qui a été publié samedi matin, un Bieber aux cheveux de barbe à papa est vu danser et dîner dans un restaurant funky avec des invités colorés – et l’un de ses chats – alors qu’il se balade vers sa nouvelle chanson.

Un moment légendaire qui n’a malheureusement pas semblé entrer dans la vidéo, cependant, quand Bieber a fait une farce hilarante à son manager Scooter braun en écrasant sa tête dans un gâteau.

Le record record de 38 ans a partagé la vidéo amusante sur son Instagram. Dans le clip, Bieber chante et danse sur la piste tandis que Braun, qui portant un chapeau rose vif, bat au rythme.

Les images ont ensuite flashé à Braun assis devant un gros morceau de gâteau – et de nulle part, Bieber claque le visage de son manager dans le dessert. Braun semblait un peu irrité en essuyant le givre blanc de son visage, mais c’était définitivement très amusant.

“Le clip officiel de #yummy est disponible en ce moment”, a expliqué Braun en légende du clip. “@justinbieber, je ne me souviens pas de cette partie 😂🎂😋”

Croyez-le ou non, “Yummy” est le premier single solo de Bieber en quatre ans. La pop star dévoilée dans un Q&R

avec les fans sur YouTube que la piste optimiste, qui a chuté vendredi, a été inspirée par sa femme Hailey Baldwin.

“Ouais, tu as ce délicieux-délicieux / Ce délicieux-délicieux, ce délicieux-délicieux”, chante Bieber dans le refrain. “Dis le mot, sur mon chemin / Ouais bébé, ouais bébé, ouais bébé / N’importe quelle nuit, n’importe quel jour / Dis le mot, sur mon chemin.”

La veille de Noël, le chanteur “Désolé” a offert à ses fans une annonce passionnante. En plus de taquiner la sortie de “Yummy’s”, Bieber a également taquiné un cinquième album studio, une tournée de concerts et une série de docuseries.

“En tant qu’êtres humains, nous sommes imparfaits”, a-t-il déclaré dans une bande-annonce “Bieber 2020” le 24 décembre. “Mon passé, mes erreurs, toutes les choses que j’ai traversées, je crois que je suis là où je suis censé être et Dieu m’a juste là où il me veut. J’ai l’impression que c’est différent des albums précédents juste à cause de l’endroit où je suis dans ma vie. Je suis excité de le jouer et de le faire tourner. Nous avons tous différentes histoires. Je suis juste ravi de partager la mienne. C’est la musique que j’ai le plus aimé de tout ce que j’ai fait. “

La tournée de Bieber démarre à Seattle le 14 mai 2020.

