Justin Bieber laissera sa femme Hailey décider quand ils fonderont une famille car c’est “son corps”.

Justin Bieber laissera sa femme Hailey décider du nombre d’enfants qu’ils ont.

La pop star de 26 ans aimerait avoir une famille avec le mannequin de 23 ans – qu’il a épousé en 2018 – mais il ne mettra aucune pression sur elle ou ne discutera pas du nombre d’enfants qu’il veut parce qu’il pense qu’elle devrait décider car c’est son corps.

S’exprimant sur «The Ellen DeGeneres Show», il a répondu lorsqu’on lui a demandé combien d’enfants il voulait: «Je pense que c’est à Hailey de décider parce que c’est son corps.

Ce n’est pas la première fois que le hitmaker «Désolé» parle de la paternité, car il a récemment déclaré qu’il «attendait avec impatience» la prochaine phase de leur relation.

Et le couple a certainement beaucoup de pratique quand il s’agit de faire des bébés comme Justin l’a récemment dit que lui et Hailey ont des relations sexuelles “toute la journée”.

Lors d’une performance intime et d’une séance de questions / réponses à Indigo à l’O2 à Londres en février, il a déclaré: “Donc, quand je suis avec ma femme, nous aimons … Vous pouvez deviner ce que nous faisons toute la journée. Ça devient assez fou. C’est tout ce que nous faisons. Nous aimons regarder des films, nous aimons Netflix et nous détendre – mais nous faisons certainement plus de froid. ”

Le chanteur de “ Baby ” a également révélé qu’il aimait la vie conjugale, mais cela peut être difficile.

Il a expliqué: “Être marié est tellement génial. Je vous le dis, mais ne vous méprenez pas, le mariage n’est pas facile.

“C’est quelque chose pour lequel vous devez travailler. Si le mariage était facile, tout le monde le ferait très rapidement. Tout le monde le ferait.

“Donc, vous voulez avoir des enfants et vous marier, sachez qu’il faut du travail tous les jours.

“Vous devez choisir d’être patient avec cette personne, de l’aimer, d’être gentil avec cette personne et cela demande du travail. C’est puissant. C’est vraiment, vraiment incroyable.”

