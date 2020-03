Justin Bieber pense qu’il est dans un «mariage arrangé»

Tout le monde a une histoire sympa, mais tout le monde ne se souvient pas de la première fois qu’il a rencontré quelqu’un. Ironiquement, dans le cas de Justin Bieber et Demi Lovato, c’est Justin qui ne se souvient pas de leur histoire.

Nous disons ironique parce que Demi était déjà une star établie (ou montante) lorsque le couple s’est rencontré pour la première fois à la fin des années 2000, alors que Justin commençait tout juste son voyage vers la célébrité. Habituellement, c’est le fan qui se souvient de leurs rencontres avec des célébrités, mais dans ce cas, c’est Demi qui se souvenait de ce mignon petit garçon qui est venu vers elle devant une station de radio.

C’est peut-être la façon dont il a choisi de se déconnecter après leur rencontre alors qu’il avait environ 14 ans qui s’est démarquée dans son esprit, compte tenu de ce qui allait se passer.

“Je faisais une interview ce jour-là, et tu es venu vers moi et tu as juste couru et je me suis dit, je peux avoir une photo?” Demi lui a rappelé lors de l’hébergement pour Ellen Degeneres le vendredi. “Et je me disais, oui, bien sûr. Mais c’était si doux.”

Et pendant tout ce temps, Justin a pensé qu’ils se sont rencontrés plus tard aux Kids Choice Awards. Mais nous adorons la bravade du jeune Justin. Demi a dit qu’il lui avait dit ce matin: “Je m’appelle Justin. Je m’appelle Justin Bieber. Tu vas connaître mon nom un jour.”

Eh bien, il avait raison à ce sujet.

Cela ne vaut rien que Demi n’avait que 16 ans à l’époque, avec sa star toujours en hausse après les films “Camp Rock”, puis “Sonny with a Chance” et sur son propre statut de superstar. Mais, comme elle l’a souligné, les deux partagent plus que leur enfance à la célébrité.

“Nous avons tous les deux eu des histoires similaires étant dans l’industrie très jeune et ensuite nous avons tous les deux eu nos difficultés”, a-t-elle déclaré, partageant qu’elle le considérait comme une inspiration parce qu’elle l’avait déjà vu “, a révélé l’autre côté. “

“Je pense que pendant un certain temps, j’ai essayé de fuir certaines choses, vous savez, j’ai essayé de fuir l’industrie, j’ai essayé de fuir ce que j’avais l’impression que Dieu voulait que je fasse”, a déclaré Justin, affirmant qu’il croit fermement lui et Demi sont censés faire de la musique.

En parlant de sa nouvelle série documentaire “Seasons”, Justin a admis qu’il n’est pas toujours facile de montrer la vulnérabilité, mais qu’avec la maturité et la croissance vient la réalisation de sa puissance et de son influence.

“Plus vous devenez mature, plus vous comprenez qu’il y a du pouvoir dans votre faiblesse, et quand vous êtes en mesure de le montrer, cela donne aux autres la confiance de dire, je traverse moi-même des choses similaires … et je le cache “, a-t-il dit.

Ce qui est important, c’est de montrer qu’il est acceptable de lutter et qu’il est important de pouvoir créer un dialogue sur ces luttes pour le normaliser et aider les gens à savoir qu’ils ne sont pas seuls.

Après avoir parlé de choses assez lourdes, Demi et Justin étaient tous deux déterminés à éclaircir les choses avec des sujets plus brillants et plus heureux, et il n’y a rien de plus brillant dans la vie de Justin en ce moment que son mariage avec Hailey Baldwin … ou est-ce?

Un matin, tout en parlant de la façon dont ils se sont rencontrés, en dehors du studio “Today” un matin, Justin a réalisé une réalisation surprenante après avoir partagé que son père, Stephen Baldwin, l’avait traînée hors du lit pour y aller … apparemment parce que Justin allait être sur.

“Je pense parce qu’elle a été élevée chrétienne et ils ont découvert que je …” dit-il, s’arrêtant et réfléchissant un moment avant de déclarer, “je pense que c’était un mariage arrangé.”

Il regarda le public et se fit l’écho: “Avec le recul, je suis comme si c’était définitivement un mariage arrangé. Ils ont tout organisé!”

Il est ensuite revenu dans son histoire en disant que lui et Hailey ont été amenés sur les orbites l’un de l’autre parce qu ‘”ils ont des valeurs similaires et croient la même chose”. En d’autres termes, tout était une mise en place!

“C’était définitivement un mariage arrangé, maintenant que j’y pense,” s’émerveilla Justin. “Dieu merci!”

Ailleurs dans la journée, Justin a passé un bon moment à habiller et à harceler les invités de l’ensemble “Friends”. Certains d’entre eux l’ont reconnu immédiatement, tandis qu’un couple – qui était dans le public – ne savait pas que c’était lui jusqu’à ce qu’ils regardent le robinet. Et il les a vraiment mis à l’épreuve. Découvrez-le ci-dessous:

