Justin Bieber pleure en parlant de «protéger» Billie Eilish

Justin Bieber a Billie Eilish’s retour alors qu’elle navigue les hauts et les bas de la renommée.

Dans une nouvelle interview avec Zane Lowe d’Apple Music, sorti samedi, le chanteur des “Intentions” est devenu ému en parlant de “protéger” la pop star.

“Je me sens vraiment protectrice envers elle,” commença Bieber. «C’était difficile pour moi d’être si jeune et d’être dans l’industrie et de ne pas savoir vers qui me tourner et tout le monde me disait qu’il m’aimait et, vous savez, vous tourner le dos en une seconde.»

“C’est difficile”, a-t-il poursuivi. “Je veux qu’elle sache qu’elle peut compter sur moi mais au final, je ne veux pas – je ne vais jamais me forcer à avoir une relation avec elle. Ça doit être naturel, non? “

“Alors je l’ai juste laissée faire son truc et si jamais elle avait besoin de moi, je serais là pour elle,” ajouta Bieber, essuyant des larmes de ses yeux. “Mais oui, juste pour protéger l’instant car les gens tiennent pour acquises les rencontres.”

“Ouais, alors, ouais, je veux juste la protéger,” conclut-il en larmes. “Je ne veux pas qu’elle le perde. Je ne veux pas qu’elle traverse tout ce que j’ai vécu. Je ne souhaite cela à personne. Si jamais elle a besoin de moi, je ne suis qu’à un appel.”

Vendredi, Eilish, 18 ans, fan de longue date de Bieber, 25 ans, a partagé un extrait de l’interview sur son Instagram ainsi que plusieurs photos de retour montrant son amour pour la chanteuse “Désolé”. Le post doux comprenait une photo d’une blonde Eilish portant un débardeur Bieber, ainsi que des photos de sa chambre recouvertes d’affiches du crooner “Yummy”.

“stream changes”, Eilish a légendé le post, se référant au nouvel album de Bieber, “Changes”, qui vient de sortir vendredi.

“Je t’aime !!!” Bieber a commenté, tandis que sa femme Hailey Baldwin, a ajouté un emoji coeur.

Star “The Good Place” Jameela Jamil a écrit: “Contenu le plus pur sur Internet.” Naomi Campbell a également sonné, en écrivant “REALNESS ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️”

Bieber et Eilish se sont rencontrés pour la première fois Ariana Grande Coachella a joué en avril dernier. Alors qu’Eilish a déjà parlé de rencontrer son idole, Zane Lowe a demandé à Bieber ce qui se passait dans son esprit pendant ce moment.

“Je voulais protéger le moment”, a déclaré Bieber. “Je ne sais pas combien d’occasions je vais vous faire savoir, je ne sais jamais combien d’occasions nous aurons avec quelqu’un.”

“Je suis en train de pleurer en y réfléchissant, juste avec la situation à Kobe, at-il poursuivi, Kobe Bryant’s tragique décès le mois dernier. “Tu ne sais jamais et je veux juste être un bon exemple.”

Quelques mois après leur rencontre, Bieber et Eilish ont collaboré sur un remix de son tube “Bad Guy”. La version originale de la chanson a remporté le record de l’année et la chanson de l’année au Grammy Awards le mois dernier. Eilish a également ramené à la maison Album de l’année pour “Quand nous nous endormons tous, où allons-nous” ainsi que Meilleur nouvel artiste et Meilleur album vocal pop.

La chanteuse “Ocean Eyes” a remporté cinq prix au total, ce qui en fait la plus jeune récipiendaire d’un Grammy de l’histoire à remporter les quatre meilleures catégories: disque, chanson et album de l’année et meilleure nouvelle artiste. Eilish est également devenu le premier à remporter les quatre matchs depuis Christopher Cross en 1981.

