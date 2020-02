Justin Bieber «plus en santé que jamais» après une bataille pour la santé

2020-02-04 01:30:05

Justin Bieber est «en meilleure santé qu’il ne l’a jamais été» depuis qu’il a traité ses symptômes de la maladie de Lyme, car il a maintenant les outils nécessaires pour garder son corps et son esprit en bonne santé.

Le hitmaker “ délicieux ” est aux prises avec la maladie – qui se propage par les tiques – et après sa lutte contre la dépression et l’anxiété à cause de Lyme a été initialement diagnostiquée à tort comme un trouble bipolaire, le diagnostic correct l’a aidé à reprendre le chemin du retour à bonne santé.

Dans sa nouvelle série documentaire “Justin Bieber: Seasons” – diffusée sur YouTube Premium – sa médecin Erica Lehman a déclaré: “La maladie de Lyme est actuellement l’infection bactérienne à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Elle peut provoquer tout un éventail de symptômes neuropsychiatriques – sautes d’humeur, irritabilité, dépression, anxiété. Justin correspond à l’image de ces symptômes. ”

En plus de la maladie de Lyme, le chanteur a également reçu un diagnostic d’Epstein-Barr (EBV), communément appelé mono.

Et maintenant qu’il prend les bons médicaments pour ses conditions, sa femme Hailey Bieber a déclaré que le musicien de 25 ans était “sur la voie du maintien d’une vie plus saine” que jamais.

Elle a déclaré: “Maintenant que nous avons toutes les réponses et que nous savons comment y remédier et y remédier. Je pense qu’il est honnêtement non seulement en meilleure santé qu’il ne l’a jamais été, mais il est en voie de maintenir une vie plus saine que jamais.”

Justin dit que se lever du lit le matin peut parfois être difficile pour lui, mais il est déterminé à aller mieux parce qu’il ne veut pas perdre son “opportunité de changer”.

Il a déclaré aux caméras: “Je sais que beaucoup de gens ressentent la même chose. Donc, je veux aussi dire que vous n’êtes pas seul dans ce domaine. La vie vaut la peine d’être vécue. Si vous n’abandonnez pas, la seule chose faire, c’est avancer. C’est tout.

“Il y a tellement de gens qui ont des cadeaux ou une opportunité de faire un changement. Et ils finissent par le perdre ou utiliser leurs cadeaux pour des raisons égoïstes. Je vois tellement de gens talentueux et j’ai l’impression de gaspiller quelque chose de si précieux. C’est à nous en tant qu’individus d’utiliser les dons qui nous ont été donnés pour contribuer. “

