Justin Bieber publiera un album de compilation deux fois par semaine pendant un certain temps

Justin Bieber est, à bien des égards, une pop star conventionnelle. Bien qu’il ait fait de la bonne musique, il s’intègre généralement parfaitement dans les genres traditionnels comme le R&B, le dancehall et la dance-pop. Cependant, il fait occasionnellement des changements de carrière non conventionnels.

Il a dit qu’il prévoyait de sortir un album de compilation appelé R & Bieber. Non seulement cela, il sortira des albums de compilation tous les quelques jours pour les semaines à venir. Cette décision pourrait attirer l’attention sur bon nombre de ses chansons moins célèbres.

Justin Bieber sur scène pendant le Jingle Ball 2016 de 102,7 KIIS FM présenté par Capital One Los Angeles, Californie Staples Center | Kevin Winter / . pour iHeartMedia

Les prochains albums de compilation de Justin Bieber

Bieber a tweeté: «Je vais mettre en place des compilations pour vous les gars. Mardis et jeudis. Voilà le premier.” La «première» est une collection de chansons R&B appelées à juste titre R & Bieber.

L’album de compilation présente la pochette d’un Bieber torse nu qui n’est pas trop différent de la pochette de son album le plus emblématique, Purpose. La piste d’écoute est un quintet de chansons du dernier album de Bieber, Changes, qui a enregistré des performances inférieures à celles du commerce. Les morceaux en question sont «Get Me» avec Kehlani, «Changes», «Available», «Habitual» et «Take It Out on Me». Cet album de compilation pourrait aider à attirer l’attention sur certains morceaux de Changes qui n’ont jamais été très reconnus. «Yummy», la seule chanson à succès de Changes, est notamment absente de R & Bieber bien qu’il s’agisse d’une chanson R&B.

«Habitual», l’une des chansons publiées sur Changes dont l’inclusion est prévue dans R & Bieber.

Justin Bieber et sa relation avec le R&B

Le titre R & Bieber est un jeu évident sur “R&B” et “Bieber”. Le terme n’a pas été inventé pour cet album. En fait, les fans utilisent le terme pour désigner le côté de Bieber influencé par le R&B contemporain depuis un certain temps maintenant. HARV, l’un des producteurs derrière l’album commercialement décevant de Bieber Changes, a discuté de la relation de Bieber avec R&B.

Harv a déclaré: «Justin a toujours aimé le R&B et il y est toujours attaché. Donc ce n’était pas vraiment une chose où nous avons forcé ou essayé de faire [Changes] cet album «R&B Justin Bieber» – c’était une sorte de chose naturelle qu’il a toujours voulu faire … C’est juste une sorte de nouveau format de R&B, et quelque chose qui, une fois que Justin a dit que c’était ce qu’il voulait faire, c’était un peu facile pour [fellow producer] Poo Bear et moi-même et les autres producteurs pour nous concentrer sur ce que sera le prochain son. C’était organique. “

Est-ce une bonne évolution de carrière?

Justin Bieber assistant au Metropolitan Museum of Art le 4 mai 2015 à New York, New York | Dimitrios Kambouris / .

Jusqu’à présent, nous ne savons pas à quoi ressembleront les suites de R & Bieber. Bieber avait précédemment fait quelque chose de similaire en 2013. Pendant quelques mois cette année-là, il a sorti de la nouvelle musique tous les lundis dans une campagne appelée Music Mondays.

Les chansons de Music Mondays ont été compilées dans un album appelé Journals. Les journaux n’ont pas produit un succès majeur pour Bieber, peut-être à cause de sa campagne de marketing peu orthodoxe. Nous verrons si cette nouvelle série d’albums de compilation recevra un accueil commercial plus chaleureux que les revues.

