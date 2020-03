Justin Bieber réduit certaines dates de tournée en raison d’un coronovirus

2020-03-07 11:00:07

Justin Bieber a réduit la taille de certains sites lors de sa tournée en raison du coronavirus, qui a nui à la vente des billets.

Le chanteur de 26 ans devrait entamer une tournée de 45 dates dans le stade à l’appui de son nouvel album “ Changes ” cette année, mais Justin a été contraint de déplacer huit dates dans les arènes après que le virus mondial ait affecté les ventes de billets.

Une source a déclaré à Variety que c’était “une décision difficile” de réduire certaines parties de la tournée.

Certains sites ont annoncé les changements sur les réseaux sociaux, avec Bridgestone Arena à Nashville: “En raison de circonstances imprévues, le concert de Justin Bieber au Nissan Stadium est transféré à Bridgestone Arena.

“Si vous avez déjà acheté des billets, vous recevrez un e-mail de Ticketmaster avec vos nouveaux billets. @Justinbieber #TheChangesTour.”

Jusqu’à présent, les dates à Glendale Arizona, Houston, Dallas, Nashville, Columbus Ohio, Indianapolis, Washington DC et Detroit ont toutes été affectées.

TMZ rapporte que les ventes de billets avaient été solides avant l’annonce de l’épidémie de coronavirus.

Selon le site Internet: “Avant la nouvelle, les ventes de billets ont connu un énorme succès mais ont ensuite ralenti sur les petits marchés.

“L’équipe de Justin a pris la décision de déplacer plusieurs arrêts pour garantir qu’ils pourraient remplir les sièges au lieu de se produire dans un stade à moitié vide.”

Pendant ce temps, lors de sa série YouTube Originals “ Justin Bieber: Seasons ”, Justin a parlé du diagnostic de la maladie de Lyme et le réalisateur du documentaire Michael Ratner a déclaré que la possibilité de parler de sa santé avait aidé le hitmaker “ Yummy ” à accepter ses progrès. .

S’adressant à MTV News, Michael a déclaré: “Je pense que les conversations sur les moments les plus difficiles de sa vie ont été cathartiques. À un moment, il a pensé que les caméras étaient éteintes et il a dit:” Vous savez, c’est si bon. Je ne l’ai pas fait “. t pense que j’étais assez mature pour partager », et j’ai dit:« Avez-vous parlé de cela? et il a dit: “Non, pas vraiment. Je n’étais pas encore là.”

“Pendant longtemps, il était enfermé dans son esprit et dans cette chambre d’écho. Il est humain et il vit une vraie vie, qu’il soit atteint de la maladie de Lyme ou lorsqu’il parlait de se mettre au lithium alors qu’il n’aurait pas dû l’être. Si Justin Bieber cherche à demander cette aide, peut-être que vous aussi. ”

