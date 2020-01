Justin Bieber révèle la date de sortie de l’album, partage sa proposition et ses craintes de retour

Justin Bieber était tout sourire alors qu’il retournait à “Ellen” avec de grandes nouvelles sur son prochain album “Changes”, et des histoires sur le fait de surmonter ses peurs pour faire avancer sa vie dans la direction qu’il voulait à la fois personnellement et professionnellement.

Venant sur les talons de son premier nouveau single depuis des années, “Yummy” Ellen Degeneres a simplement demandé quand “Changes” allait être disponible, avec Justin répondant rapidement, “14 février, je crois.”

Après un battement, il semblait y penser. “Je suppose que c’est la première fois que je dis cela”, a-t-il dit comme s’il réalisait qu’il venait de casser la date de sortie. “C’est pourquoi je te l’ai demandé, parce que personne ne le savait,” rit Ellen.

C’est une sortie appropriée pour l’album car Justin venait d’un endroit de tout amour, admettant qu’il lui a fallu beaucoup de “changements” personnellement pour être prêt à embrasser cet amour pour lui-même. Le meilleur exemple de cela est la toute nouvelle Mme Bieber, Hailey Baldwin.

Quand Ellen lui a demandé s’il était inquiet de lui proposer, Justin a admis qu’il avait des craintes et des réserves, mais pas du genre auquel on pouvait s’attendre. Certes, il a dit qu’il était convaincu qu’elle dirait oui, ce qui représente un poids énorme sur les épaules. Alors, qu’est-ce qui l’a d’abord hésité?

“Je pense que j’étais plus nerveux à l’idée de prendre cet engagement. Suis-je capable de prendre cet engagement en tant qu’homme et de pouvoir honorer, vous savez, ce que je dis”, a-t-il expliqué. “Parce que, tu sais, c’est un engagement sérieux quand tu dis que tu vas aimer quelqu’un pour le meilleur ou pour le pire et, comme, être fidèle. C’est un énorme – Suis-je capable de faire ça?”

Après avoir “lutté avec” ses propres démons intérieurs et craint un peu, Justin a dit qu’il venait de passer l’appel. “J’étais enfin comme, vous savez quoi? Je vais prendre la décision et la suivre, être un mari”, a-t-il dit. “C’est ce que j’ai toujours voulu. Je vais juste choisir cette femme et le faire.”

Et cette décision a certainement inspiré son retour, comme il l’a dit franchement à Ellen quand elle lui a demandé à quoi il pensait quand il a écrit “Yummy”.

“Ma vie sexuelle”, dit-il simplement.

“D’accord, c’est ce que je pensais que c’était.”

Mais c’était une femme différente dans la vie qui allait prouver le moment décisif qui a déclenché son retour. Hailey peut obtenir du crédit pour le sujet, mais c’est Ariana Grande qui a suscité un changement différent en lui quand elle l’a invité sur scène avec elle.

Ce moment était sa première performance de retour, mais le simple fait de monter était la clé.

“Je pense que j’avais juste eu tellement peur pour une raison quelconque”, a-t-il déclaré. “À cet endroit de ma vie, je me battais juste contre beaucoup de choses en interne et donc j’avais juste peur. J’avais peur, vous savez, de ce que les gens pensaient, peur, puis-je recommencer.”

“À ce moment-là, quand j’ai pris la décision de simplement y aller et de le faire, c’était comme, d’accord, je suis prêt à faire cette chose”, a-t-il poursuivi.

Et ce truc a conduit à un single, un album, des docuseries YouTube et une prochaine tournée du stade. Et tout ce qu’il avait à faire pour marquer des billets pour l’un de ses spectacles était de marquer un but dans le match “Holey Puck” d’Ellen. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous pour voir s’il la retire:

