Justin Bieber se produira aux 2020 Kids ‘Choice Awards

Justin Bieber se produira avec Quavo aux Kids ‘Choice Awards le 22 mars.

Justin Bieber devrait se produire aux Nickelodeon’s 2020 Kids ‘Choice Awards.

Le hitmaker «Yummy» «a hâte» de monter sur scène le 22 mars au Forum à Inglewood, en Californie, pour interpréter sa nouvelle chanson «Intentions» avec la star de Migos Quavo.

S’adressant à PEOPLE, il a déclaré: “Au début de ma carrière, j’ai pu jouer l’un de mes premiers singles sur la scène des Kids ‘Choice Awards, et j’ai hâte de le faire à nouveau et de partager ma nouvelle musique pour les enfants et avec les enfants. Préparez cette boue! ”

L’événement de cette année est organisé par Chance the Rapper, 26 ans, et il est sur la lune avec le concert de présentation parce que tout ce qu’il a fait quand il était enfant était regarder Nickelodeon.

Il a expliqué: “C’est un immense honneur et un gros problème. Je regardais Nickelodeon – c’était la chaîne 54 ici – c’était tout ce que je regardais, et je regardais des gens fous et super incroyables héberger toute ma vie. Pour pouvoir être dans ce monde est comme un fantasme. ”

Pendant ce temps, la décision de Justin de se produire aux Kids ‘Choice Awards intervient après qu’il a été contraint de réduire la taille de certains lieux de sa tournée en raison du Coronavirus.

Certains sites ont annoncé les changements sur les réseaux sociaux, avec Bridgestone Arena à Nashville: “En raison de circonstances imprévues, le concert de Justin Bieber au Nissan Stadium est transféré à Bridgestone Arena.

“Si vous avez déjà acheté des billets, vous recevrez un e-mail de Ticketmaster avec vos nouveaux billets. @Justinbieber #TheChangesTour.”

Jusqu’à présent, les dates à Glendale Arizona, Houston, Dallas, Nashville, Columbus Ohio, Indianapolis, Washington DC et Detroit ont toutes été affectées.

TMZ a rapporté à l’époque que les ventes de billets de la chanteuse de 26 ans avaient été solides avant l’annonce de l’épidémie de coronavirus.

Selon le site Internet: “Avant la nouvelle, les ventes de billets ont connu un énorme succès mais ont ensuite ralenti sur les petits marchés.

“L’équipe de Justin a pris la décision de déplacer plusieurs arrêts pour garantir qu’ils pourraient remplir les sièges au lieu de se produire dans un stade à moitié vide.”

