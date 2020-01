Justin Bieber se produira aux iHeartRadio Awards 2020

2020-01-11 01:30:05

Justin Bieber est devenu la première personne à être annoncée en tant qu’interprète lors des iHeartRadio Awards 2020 en mars.

Justin Bieber devrait se produire aux iHeartRadio Awards 2020.

La pop star de 25 ans est la première personne à rejoindre la programmation de l’extravagance musicale – qui célèbre la musique entendue tout au long de l’année dans les stations de radio du pays – après la sortie de son nouveau single “ Yummy ”.

En plus de se produire lors de l’événement du 29 mars, le hitmaker “ Désolé ” a également été nominé dans cinq catégories – Meilleure collaboration, Meilleur clip vidéo, Meilleures paroles, Meilleur remix et ses croyants ont été reconnus pour la meilleure armée de fans.

Sa décision de se produire aux Music Awards intervient quelques jours seulement après avoir révélé qu’il souffrait de la maladie de Lyme – une maladie infectieuse transmise par les tiques.

S’exprimant sur son compte Instagram, Justin a déclaré: “Alors que beaucoup de gens n’arrêtaient pas de dire que Justin Bieber ressemblait à de la merde, de la méthamphétamine, etc. cas grave de mono chronique qui a affecté ma peau, la fonction cérébrale, l’énergie et la santé globale. Ces choses seront expliquées plus loin dans une série de docu que je mets sur YouTube sous peu .. vous pouvez apprendre tout ce que j’ai combattu et Vaincre !! Cela a été une couple d’années difficiles mais obtenir le bon traitement qui aidera à traiter cette maladie incurable jusqu’à présent et je serai de retour et mieux que jamais AUCUN CAP (sic) ”

La prochaine série de documentaires YouTube de Justin, “ Justin Bieber: Seasons ” – qui sortira le 27 janvier – le verra parler des symptômes qu’il a endurés en 2019, qui, selon lui, n’ont pas été diagnostiqués jusqu’à la fin de l’année dernière.

Selon TMZ, Justin a lutté contre une dépression extrême parce qu’il souffrait et personne ne savait ce qui n’allait pas avec lui.

La publication rapporte également qu’avant que Justin ne soit diagnostiqué, on lui a donné des médicaments qui ont provoqué l’éclatement de sa peau, qui s’est éclaircie depuis.

Le hitmaker “ Désolé ” est maintenant censément sur la médecine appropriée et dit qu’il est physiquement et mentalement prêt pour sa prochaine sortie d’album et sa tournée.

Mots clés: Justin Bieber

Retour au flux

.