Justin Bieber s’est tourné vers Dieu pour obtenir de l’aide dans la toxicomanie

2020-02-07 22:30:04

Justin Bieber s’est tourné vers Dieu pour l’aider à vaincre sa toxicomanie, après être devenu accro à la marijuana et aux pilules après son ascension à l’adolescence.

Justin Bieber s’est tourné vers Dieu pour l’aider à vaincre sa toxicomanie.

Le chanteur de 25 ans a lutté contre la dépendance après être devenu célèbre à l’adolescence, et a déclaré que sa religion l’avait aidé à sortir de ses moments les plus sombres, après avoir eu une conversation avec Dieu qui lui avait donné la force de “sortir du pilules “qu’il prenait.

Il a dit: “J’ai décidé d’arrêter [drugs] parce que j’avais l’impression de mourir, ma sécurité entrait dans la chambre la nuit pour vérifier mon pouls. Les gens ne savent pas à quel point c’est devenu grave; c’était vraiment fou et effrayant.

“Je me suis essentiellement dit:” Dieu si tu es réel, tu me feras traverser cette saison pour arrêter ces pilules et tout ça et si tu le fais, je ferai le reste du travail. ” Je l’ai fait et ensuite j’ai été bon à partir de là, mais je n’ai jamais fait le travail réel. Je suis descendu des pilules, mais je ne suis jamais allé à la racine de tout. ”

Suite à son accord avec Dieu, le tueur à gages «Yummy» a commencé à chercher de l’aide auprès de professionnels et est maintenant déterminé à «prendre soin» de son corps.

S’exprimant dans sa série documentaire YouTube “Justin Bieber: Seasons”, il a expliqué: “J’ai abusé de mon corps dans le passé et maintenant je suis juste dans le processus de récupération en essayant de m’assurer de prendre soin de mon corps et de prendre prendre soin du récipient que Dieu m’a donné … il y a tellement de gens qui ont des cadeaux et une opportunité de faire un changement, et ils finissent par le perdre ou utiliser leurs cadeaux pour des raisons égoïstes. ”

Justin avait précédemment parlé de ses dépendances dans la série, alors qu’il avouait utiliser la marijuana à partir de 13 ans comme une “évasion” de sa vie sous les projecteurs.

Il a dit: “C’était juste une évasion pour moi. J’étais jeune. Mon expérience était devant les caméras et j’avais un niveau d’exposition différent.

“J’ai commencé à évaluer les mauvaises choses dans cette entreprise parce qu’il y avait des choses qui pendaient devant moi.

“J’étais en train de mourir. Les gens ne savent pas à quel point c’est devenu sérieux. C’était légitime, effrayant.”

Mots clés: Justin Bieber

Retour au flux

.