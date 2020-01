Justin Bieber s’inquiète de son cadeau

2020-01-28 07:30:06

Justin Bieber a admis qu’il craignait de ne pas utiliser son cadeau “pour le bon but” maintenant qu’il vieillit.

Le chanteur de “ Yummy ” a eu une année pleine de changements en 2019, y compris le mariage avec le mannequin Hailey Bieber et le retour au studio d’enregistrement après une longue interruption, et il admet que la pause lui a fait réaliser qu’il n’aidait pas les autres comme il le ressentait il devrait.

Il a dit: “Ma vie change beaucoup. Se marier, retourner au studio, parler de se marier, parler du processus et juste être créatif avec être dans ce nouveau chapitre et être heureux de ce que je fais. Je pense que ce qui a été difficile au fil des ans, c’est la plupart du temps où je faisais de la musique, et ce serait pour moi. Lorsque l’objectif et le but sont pour vous, vous avez tendance à perdre votre objectif dans ce domaine. Je pense que les plus âgés que je reçois, plus je me rends compte que je n’utilise pas mon don pour les bonnes raisons. Il ne s’agit pas de moi, il s’agit d’aider quelqu’un qui traverse tout ce qu’il traverse et d’être capable de parler de cette chose. C’est une façon vraiment cool de voir ce que je fais. ”

Et le chanteur de 25 ans sent qu’il est à son “meilleur” quand il est sur scène ou en studio et dit que la musique est une chose pour laquelle il sait qu’il est bon.

S’exprimant dans le premier épisode de sa série YouTube Originals, “Justin Bieber: Seasons”, il a ajouté: “Lorsque vous faites ce que vous êtes bon, vous vous sentez comme si vous étiez censé être. Je suis le meilleur en studio ou sur scène que je ne suis nulle part ailleurs. ”

Justin est revenu sous les projecteurs avec son morceau ‘Yummy’ et vient d’annoncer récemment que son nouvel album, intitulé ‘Changes’, sortira le 14 février.

