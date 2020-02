Justin Bieber «téméraire» et infidèle dans sa «relation précédente»

L’une des choses qui s’est démarquée lorsque Justin Bieber parlait récemment du moment où il a décidé qu’il était prêt à proposer et à être un mari pour Hailey Baldwin était la façon dont il a souligné qu’il devait prendre la décision d’être fidèle.

Il s’avère que cela n’a pas toujours été facile pour le chanteur de “Yummy”, et il a en fait dit à Hailey qu’il “ne pouvait pas être fidèle” quand ils ont commencé à sortir ensemble, comme s’il n’était tout simplement pas câblé de cette façon.

La vérité était qu’il n’avait pas encore grandi et mûri du type de petit ami qu’il avait été avant Hailey, ce qui inclut certainement sa relation tumultueuse avec Selena Gomez. Alors qu’elle a commencé à traiter leur temps ensemble via son dernier album, Justin en a parlé lors d’une interview avec Zane Lowe sur Apple Music.

Curieusement, il a dit à Hailey que s’il “voulait être fidèle”, il “n’était tout simplement pas encore là”. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, il a répondu: “Je pense que je viens d’être blessé par ma relation précédente.”

“J’étais au point où je l’avais fait dans le passé”, a déclaré Bieber. “Et j’étais juste honnête avec elle, je me disais: ‘Je ne suis pas dans un endroit pour être fidèle’, et tout ce genre de choses que je voulais être, mais je n’étais pas encore là.”

Justin était en relation avec Selena pendant huit ans, suggérant fortement qu’il admettait ici l’avoir trompée. Cette révélation apparente vient sur les talons de Selena disant qu’elle a souffert de “violence émotionnelle” pendant leur temps ensemble. Il est possible qu’elle fasse référence à Justin promettant de ne pas tricher uniquement pour partir en tournée et recommencer.

Mais apparemment, les choses étaient différentes avec Hailey, car Justin a dit qu’il avait choisi de changer son comportement parce qu’il ne voulait pas la voir blessée. De toute évidence, ce n’était pas une préoccupation dans les relations passées, comme avec Selena, donc il y avait quelque chose de différent dans ce qu’il ressentait pour Hailey.

“J’étais juste dans un endroit où je savais que je ne voulais pas dire [Hailey] une chose et … je me sentais comme si elle me respectait à l’époque et j’avais beaucoup de respect pour elle, et donc je ne voulais tout simplement pas dire quelque chose et ensuite elle me verrait faire autre chose, ” dit-il, suggérant qu’il ne pouvait absolument pas se contrôler autour des femmes.

“Mais de toute façon, elle m’a aimé et me voir avec d’autres personnes l’a blessée”, a-t-il dit à propos de sa femme. “Et donc, cela étant dit, elle est sortie et a fait des choses qui me faisaient mal. Et donc juste cette douleur, je l’ai blessée, elle m’a blessée. Et puis avant la tournée, nous avons vraiment arrêté de parler, j’étais vraiment bouleversé.”

Quelque chose dans cette relation l’a amené à faire le point sur son comportement et à envisager un changement. “Avant cela, dans ma relation précédente, je suis parti et je suis devenu fou et je me suis déchaîné, c’était juste d’être imprudent”, a-t-il déclaré.

“Cette fois, j’ai pris le temps de vraiment me construire et de me concentrer sur moi, et d’essayer de prendre les bonnes décisions et tout ce genre de choses. Et oui, je me suis amélioré.”

Cela faisait partie de ce qu’il a laissé entendre quand il a dit qu’il était enfin prêt à apporter les changements nécessaires en lui-même et qu’il se sentait enfin prêt à être un mari et le type d’homme que Hailey méritait (c’est-à-dire un homme fidèle).

Il attribue également sa foi à lui pour avoir rassemblé sa vie, laissant entendre qu’il allait sur une voie très négative. “C’était mauvais”, a-t-il dit. “Je ne sais pas si je serais en vie. Il faisait sombre, vraiment sombre.”

Et bien qu’il attribue des influences positives dans sa foi et les relations saines qui l’entourent pour l’avoir inspiré à devenir un homme meilleur, il attribue son retour à la musique entièrement à sa femme. “Elle est certainement la raison, il n’y aurait pas d’histoire sans elle”, a-t-il déclaré.

“Elle ne fait que tout lier”, a-t-il poursuivi. “Donc, peu importe si je vends un autre disque, je veux dire, j’ai beaucoup de paix en sachant simplement que j’ai le reste de ma vie pour construire une relation avec une base solide de confiance et de patience, et toutes les choses qui entrent dans la construction d’un une relation saine.”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

Zoey Grossman

Les Hadids et Hailey Bieber parmi les filles du calendrier 2020 du magazine V