Justin Bieber utilise des chambres hyperbares et des infusions pour rester sobre vis-à-vis des mauvaises herbes, des maigres et des pilules: ça marche vraiment?

Justin Bieber a fait la une des journaux et des controverses des tabloïds au cours des dernières années. Un jeune talent avec une grande voix, l’adolescent étant devenu célèbre à un si jeune âge a fait des ravages. Bieber a fait face à la dépendance en tant que jeune adulte, abusant de substances comme les mauvaises herbes et les opioïdes. Dans la nouvelle série YouTube Seasons, Bieber emmène les fans dans les coulisses de sa vie. Un épisode récent a montré que l’homme de 25 ans recevait des perfusions de NAD + et dormait dans une chambre hyperbare pour l’aider à soulager son anxiété et d’autres effets à long terme de la dépendance. Quels sont ces traitements, et ces trucs fonctionnent-ils réellement, médicalement parlant?

Dès son jeune âge, Justin Bieber a lutté contre la dépendance

Bieber est sobre maintenant, heureusement. Mais le chanteur a dû faire face à de graves conséquences de son utilisation passée de marijuana, de maigre et de pilules. Il a “reçu un diagnostic d’anxiété, de mono chronique et de maladie de Lyme”, écrit Insider. Les symptômes? “Léthargie, anxiété et palpitations cardiaques.”

In Seasons, qui consiste en un épisode de quinze minutes sur Justin Biber et sa femme Hailey Bieber (anciennement Baldwin).

Hailey Bieber parle avec sympathie de l’expérience passée de son mari.

“Je pense que lorsque vous prenez quelqu’un très jeune et qu’il commence à ressentir une anxiété horrible, folle et invalidante … et que vous ne savez pas ce que vous ressentez, vous commencez à vous auto-soigner parce que vous vous sentez mieux”, dit-elle.

Bieber continue de démontrer dans Seasons ce qu’il fait pour faire face au fait qu’il ne fait plus d’automédication.

«Il… jure en dormant dans une chambre hyperbare et en recevant des perfusions de NAD + par voie intraveineuse», a rapporté Insider. Selon la publication, ce traitement est «un traitement courant, bien que non prouvé, pour les personnes aux prises avec la toxicomanie».

Bieber a révélé dans «Seasons» qu’il utilise des chambres et des infusions pour sa santé

Bieber n’épargne aucune dépense pour sa santé mentale et physique. Il a une chambre hyperbare dans son studio et une chez lui. (Chaque chambre a un prix en milliers de dollars).

Insider écrit que les chambres hyperbares sont «des chambres ou des cosses dans lesquelles les patients sont assis tandis que la pression atmosphérique est augmentée à trois fois plus que la pression atmosphérique normale au niveau du sol. “

L’utilisation la plus courante est pour les «plongeurs sous-marins qui subissent d’énormes changements de pression atmosphérique». La clinique Mayo dit également que les chambres hyperbares sont utilisées comme traitements pour «les brûlures, les abcès cérébraux, la gangrène et d’autres formes d’infections dans le corps».

Les gens vont penser que ce sont des gens riches *, plaisante Hailey Bieber dans Seasons. Mais elle pense qu’ils aident la chanteuse «Que veux-tu dire?».

Justin Bieber et sa femme croient aux traitements

Il est si important de maîtriser la santé mentale », explique Justin Bieber dans la série YouTube. «Si vous souffrez de TDAH, si vous avez… quelque chose et que vous ne voulez pas prendre de médicaments, j’y crois fortement», dit-il à propos des chambres hyperbares.

Alors que certaines études récentes et limitées montrent que le traitement en chambre est utile pour des choses comme «la dépression, l’anxiété et le SSPT», il n’y a pas assez de preuves solides.

Le Dr Mark Calarco d’American Addiction Centers a déclaré à Insider: “Il n’y a aucune étude clinique qui prouve que l’oxygénothérapie hyperbare peut aider à soulager l’anxiété.”

“Si cela se fait correctement et dans un environnement sûr, les risques sont faibles, alors peut-être y a-t-il des avantages au niveau individuel”, a proposé Calarco. “Mais nous ne savons pas.”

Bieber a également admis avoir reçu “des perfusions hebdomadaires de NAD + via une perfusion intraveineuse”. Et maintenant?

«NAD +, ou nicotinamide adénine dinucléotide, est une molécule qui aide les enzymes du corps à fonctionner correctement pour donner de l’énergie aux gens», a expliqué Insider. La molécule a tendance à diminuer en quantité avec l’âge, provoquant des symptômes de dépression chez certains.

NAD + n’est également pas couramment utilisé pour le traitement de la toxicomanie. (Les médecins ont tendance à utiliser les perfusions pour traiter la maladie de Parkinson et d’Alzheimer.)

Mais l’épouse de Justin Bieber soutient qu’ils “aident à rajeunir et à rééquilibrer le centre de plaisir dans le cerveau des anciens toxicomanes” dans Seasons.

Certains professionnels médicaux sont en désaccord avec les affirmations de Bieber

Mais les experts médicaux ne sont pas nécessairement d’accord.

Insider a rapporté qu’aucune recherche ne prouve que «NAD + aide à… les impacts de la dépendance sur les centres de plaisir du cerveau».

Un professionnel de la santé l’a expliqué ainsi:

Si les gens se sentent mieux après avoir reçu une perfusion… et que leur comportement est plus conforme à la récupération et qu’ils se sentent en bonne santé et qu’ils sont capables de performer à un niveau supérieur, je pense que c’est une bonne chose. Mais je ne pense pas que nous puissions aller jusqu’à dire que c’est un traitement direct pour le rétablissement.

Alors, ce n’est peut-être pas réel. Mais, Justin Bieber a suffisamment d’argent et d’influence pour peut-être qu’il va juste le rendre réel. Tout ce qui fonctionne pour rester en bonne santé!

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, contactez la ligne d’assistance de la Substance Abuse and Mental Health Services Administration au 1-800-662-4357.