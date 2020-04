2020-04-25 20:30:07

Justin Bieber utilise “la prière et la méditation” pour l’aider à se mettre en quarantaine.

Le hitmaker «I Don’t Care» a essayé de «rester physique et actif» tout au long de la période de verrouillage pour aider à améliorer son humeur lorsqu’il se «sentait faible».

Il a dit: “Prière et méditation. Ce qui m’a aidé, c’est que je m’entraîne beaucoup; je reste physique et reste actif. Je prie et médite, des choses comme ça. J’écris de la musique, j’écoute de la musique. La musique est très puissante; elle peut vraiment vous aider lorsque vous vous sentez faible. ”

Et le chanteur de 26 ans – qui est en quarantaine avec sa femme Hailey – aime cuisiner “un peu”.

Il a ajouté: “Nous cuisinons un peu. Nous avons de la chance d’avoir un chef à la maison. Ouais, Hailey et moi cuisinons un peu. Nous avons fait cuire des pâtes penne l’autre soir, c’était vraiment bien.”

Et Justin veut se rendre aux Bahamas après le verrouillage pour avoir plus de soleil.

S’adressant à Sirius XM sur Instagram en direct, il a partagé: “Je pensais aller dans un endroit chaud parce que nous sommes au Canada en ce moment et il fait très froid. Alors je pensais aller aux Bahamas ou dans un endroit chaud.”

Justin a été contraint de reporter sa «Tournée des changements» en raison de la pandémie de coronavirus.

Une déclaration partagée par Justin sur Twitter se lit comme suit: “À la lumière de la crise de santé publique actuelle, et avec la plus grande préoccupation pour toutes les personnes touchées, Justin Bieber reportera toutes les dates actuellement prévues pour 2020 pour la Tournée des Changements. Alors que Justin – avec son groupe, ses danseurs et son équipe – a travaillé dur pour préparer un spectacle incroyable, il a toujours mis la santé et le bien-être de ses fans au premier plan.

“Justin attend avec impatience l’occasion de reprendre la route et de se produire dans un espace sûr pour tout le monde. Il demande aux fans de conserver leurs billets, car ils seront honorés dès que les dates seront reportées. Informations sur les dates reportées seront bientôt disponibles. “

