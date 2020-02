Justin Bieber veut fonder une famille

2020-02-17 09:30:05

Le hitmaker «désolé» Justin Bieber a révélé qu’il prévoyait de fonder une famille en «temps voulu».

Le chanteur de 25 ans – qui est marié au mannequin Hailey Bieber – a admis qu’il aimerait devenir papa un jour, mais Justin a encore un certain nombre d’ambitions qu’il aimerait réaliser avant cette date.

Avant de devenir papa, Justin a dit qu’il prévoyait de “partir en tournée, se marier, aimer voyager avec nous, bâtir davantage notre relation”.

Justin a expliqué que sa foi jouera un rôle important dans son approche de la parentalité.

Le hitmaker “Désolé” a dit à Zane Lowe d’Apple Music: “Quand vous acceptez Jésus, il dit que maintenant vous marchez avec le Saint-Esprit. Donc, je pense que je veux juste être dirigé par le Saint-Esprit.”

Pendant ce temps, Justin a également révélé qu’il se sentait “protecteur” de Billie Eilish.

La star de 18 ans a connu une ascension fulgurante ces dernières années – mais Justin est impatient de l’isoler de la négativité.

La star du palmarès – qui a également connu une renommée mondiale pendant son adolescence – a expliqué: “Je me sens vraiment protectrice envers elle. Il était difficile pour moi d’être aussi jeune, d’être dans l’industrie, de ne pas savoir où me tourner, et tout le monde me disait moi ils m’aiment, et ils te tournent le dos en une seconde.

“C’est difficile parce que je veux qu’elle sache qu’elle peut compter sur moi, mais en fin de compte, je ne veux pas … Je ne vais jamais me forcer à être en relation avec elle. pour être naturelle, non? Je l’ai juste laissée faire son truc.

“Si jamais elle a besoin de moi, je serai là pour elle. Je protège juste ces moments parce que les gens tiennent pour acquis, les rencontres.

“Je veux juste la protéger. Je ne veux pas qu’elle le perde. Je ne veux pas qu’elle traverse tout ce que j’ai vécu. Je ne souhaite cela à personne. Si jamais elle a besoin de moi, je suis juste un coup de fil. “

