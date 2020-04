Justin et Hailey Bieber remercient le personnel de l’hôpital

2020-04-04 23:30:07

Justin et Hailey Bieber ont remercié le personnel de l’hôpital en première ligne alors que le monde combat le coronavirus.

Le couple a fait l’éloge du personnel médical, qui lutte contre le virus mortel.

Il a dit: “Hailey et moi avons eu cette pensée pour remercier le personnel hospitalier et toutes les personnes travaillant à cette époque en se mettant en ligne pour aider les gens. Hum, vous êtes géniaux et nous vous apprécions et nous savons que beaucoup d’autres personnes vous apprécient , aussi. Alors, merci. ”

Alors qu’elle a ajouté dans la vidéo Instagram: “Nous vous aimons les gars! Merci pour tout ce que vous faites. Nous prions pour vous.”

Pendant ce temps, Justin a récemment prié “pour le monde” sur Instagram Live jeudi, au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le hitmaker ‘Yummy’ a dit: “J’allais dire une prière rapide, et si vous êtes d’accord avec moi, cool. Si vous ne le faites pas, c’est aussi cool, vous n’avez rien à croire, je crois, nous avons beaucoup plus en commun que nous ne le sommes pas. Nous sommes tous des gens qui sont dans le même bateau et nous essayons tous de comprendre tout cela. Je vais dire une prière pour le monde, et, encore une fois, cela ne m’améliore pas parce que je prie, je pense simplement que la prière rassemble les gens.

“Dieu, nous te remercions beaucoup pour cette journée. Je te remercie tellement que tu as tout sous contrôle. Tu connais le début depuis la fin et tu n’es pas surpris par tout cela qui se passe. Dieu, nous savons que ces les choses ne viennent pas de vous, que ces choses sont inexplicables, mais Dieu, nous vous faisons confiance en ces temps, et nous demandons simplement à Dieu que vous fassiez disparaître cela dès que possible, Dieu. Nous vous remercions juste beaucoup pour qui vous êtes et nous vous demandons simplement de nous donner plus de réponses. En votre nom, nous prions. Amen. “

