Justin et Hailey Bieber sont une «unité vraiment forte»

Justin Bieber et sa femme Hailey sont une “unité vraiment forte”, selon son directeur de documentaire Michael Ratner.

Le chanteur de 25 ans et le mannequin de 23 ans se sont mariés en septembre 2018, et Michael Ratner – qui a dirigé Justin Bieber: Seasons ”, la série YouTube Originals de Justin, a déclaré que la paire était un couple “fantastique”.

Parlant de leur lien, Michael a déclaré: “Je pense qu’ils ont une relation fantastique. Je pense qu’elle est évidemment une femme formidable et ils travaillent à être une unité vraiment forte. Je pense qu’il travaille à être et est un grand mari . C’est une nouvelle relation en ce qui concerne le mariage, mais ils semblent excités à ce sujet, donc c’est vraiment génial. Ils travaillent juste à faire fonctionner leur mariage et à vivre aussi stable que possible une vie pendant que votre vie n’est pas normale … C’est une relation bidirectionnelle phénoménale. ”

Justin traverse de nombreuses épreuves dans la série documentaire, notamment une bataille contre la toxicomanie et sa santé, et Michael dit que les moments difficiles font que son mariage se sent “si bien mérité”.

Il a ajouté: “Il se sent tellement bien mérité, vous voyez son voyage et vous voyez un tel bonheur. Je pense que cet épisode fait beaucoup de gens pleurer. [When] nous avons eu la première, je ne pense pas qu’il y avait une sécheresse oculaire dans le public. ”

Michael a également taquiné la finale de la série à venir, qui montrera les images émotionnelles de la soirée d’écoute que Justin a tenue avant la sortie de son nouvel album “ Changes ”, qui a été publié la semaine dernière.

S’adressant à «Entertainment Tonight», il a déclaré: «Vous allez voir la réaction de Justin et être en mesure de voir la réaction du monde à l’album. Être capable de voir tout ça est vraiment cool et différent.

“Il y a un moment où il y a beaucoup de gens prêts à écouter la musique pour la première fois et vous êtes en quelque sorte prêt à lâcher votre bébé. Et nous sommes juste dans les coulisses de la salle verte et il en remercie de son équipe de direction, puis il va là-bas et il semble nerveux, comme tout le monde. Il remercie les gens et il est tombé en larmes … parce que je pense qu’il est plein d’émotion et de fierté. ”

