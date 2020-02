Justin Hartley dit que Randall et Kevin’s Feud commencent dans le prochain épisode

Les fans de This Is Us s’inquiètent pour Randall (Sterling K. Brown) et Kevin (Justin Hartley) après la finale de la mi-saison diffusée le mardi 19 novembre. Dans une séquence flash-forward fixée à neuf mois de Thanksgiving, Kevin a révélé qu’il n’était pas parler plus longtemps avec Randall. Bien sûr, les fans se demandent ce qui cause la rupture entre les frères Pearson. Maintenant, Hartley a révélé quelques détails concernant la rivalité de Randall et Kevin, y compris quand et où tout commence dans la saison 4 de This Is Us.

[Spoiler alert: This Is Us Season 4 Episode 12.]

Randall, Kevin et Kate se dirigent vers la cabine dans “This Is Us” Saison 4 Episode 13

Dans l’épisode centré sur Randall, le conseiller municipal se débat avec son anxiété après qu’un intrus est entré par effraction dans sa maison et il continue de faire face au diagnostic de déficience cognitive légère de Rebecca (Mandy Moore).

Pendant ce temps, dans l’épisode de Kevin, l’acteur termine son dernier chapitre avec Sophie (Alexandra Breckenridge) après les funérailles de sa mère. Il couche également avec la meilleure amie de Kate, Madison (Caitlin Thompson).

À la fin de leurs épisodes respectifs, Randall appelle Kevin tout en ayant une panne. Les frères Pearson s’appuient les uns sur les autres pour se soutenir. Puis, dans This Is Us Season 4 Episode 13, Kevin suggère de faire un voyage au chalet de la famille à Pittsburgh. Randall est d’accord, notant que la nature lui fera du bien. Il propose également d’inviter Kate à la sortie.

Puis, dans un flash-back au dîner d’anniversaire de Rebecca, l’adolescent Kevin (Logan Shroyer) rentre à la maison et sa mère fait les cent pas dans la panique. Quand Kevin demande ce qui ne va pas, Rebecca dit qu’elle s’inquiète pour l’adolescente Kate (Hannah Zeile).

“Nous nous sommes battus et elle est partie avec Marc [Austin Abrams] à la cabine », explique Rebecca. «Elle vient de m’appeler pleurer. Je pense qu’elle a des ennuis, Kev. Nous devons aller la chercher. ”

Kevin appelle également Randall (Niles Fitch), qui est sur le point de fréquenter un groupe de deuil. Kevin dit qu’ils sont sur le point de le chercher pour chercher Kate. Et de nos jours, Kevin appelle Kate, qui dit à son frère qu’elle est “à environ deux secondes de mon mariage, complètement implosée”.

Enfin, Kevin confirme le voyage à la cabine de la famille Pearson avec Kate et Randall et note qu’ils sont tous “en quelque sorte de mauvaise façon”.

“Les trois tristes?”, Demande Randall.

«Les trois tristes», fait écho Kate.

Sterling K. Brown taquine le voyage des Big Three à la cabine sera parallèle au passé

Après l’épisode de la trilogie This Is Us de Randall, Brown a révélé quelques détails sur le voyage des frères et sœurs Pearson dans la cabine. Et il semble que l’escapade sera directement parallèle à l’histoire de l’adolescente Kate.

“Les deux prochains épisodes se concentreront évidemment sur Kevin puis Kate”, a déclaré Brown à TVLine le 21 janvier. “Je peux vous dire qu’en fin de compte, ils finiront par faire un voyage ensemble à la cabine … Ils seront dans la cabine, et l’histoire du flashback fera également écho à un voyage dans la cabine. “

Puis, en parlant avec The Hollywood Reporter, Brown a partagé quelques détails sur les retrouvailles de Kate, Kevin et Randall, laissant entendre que ce serait cathartique.

“Nous verrons Kev et Kate dans les deux épisodes suivants”, a déclaré Brown. “Et puis il y a une belle [scene that’s] Je pense que la première fois cette saison que nous avons la chance de les voir ensemble parler de ce qui se passe dans leur vie et de la façon dont ils peuvent se rendre service, je pense que c’est la meilleure chose d’avoir des frères et sœurs. “

Il a poursuivi: «Ayant moi-même quatre frères et sœurs, c’est vraiment agréable de pouvoir se connecter, partager, trier en quelque sorte la vie de l’autre et voir comment ces trois personnes s’aident mutuellement à vivre leur meilleure vie. Alors que vous voyez cela. “

Justin Hartley révèle que la rupture entre Kevin et Randall commence au chalet

Sterling K. Brown comme Randall, Justin Hartley comme Kevin dans ‘This Is Us’ | Ron Batzdorff / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Dans une interview avec TVLine après l’épisode centré sur Kevin de This Is Us, Hartley a abordé l’épisode de Kate le 11 février.

«Nous terminons la trilogie avec Kate. Il y a certainement une histoire en arrière », a déclaré Hartley. «Vous commencez à voir sa relation avec son petit ami et ce que tout cela signifie et comment cela a influencé et affecté qui elle est maintenant et tout ça. C’est vraiment très bien.”

Hartley a également qualifié le scénario de la cabine d ‘«intéressant». Mais finalement, il semble que les frères et sœurs essaieront d’être là les uns pour les autres, quelle que soit la difficulté de leur vie à ce moment-là. “Ils sont tous connectés, ils sont de la famille”, a-t-il déclaré.

Néanmoins, il y aura un drame qui se lèvera entre Kevin et Randall. «Certains sh * t sort. Il y a une petite explosion », a déclaré Hartley. «Différentes façons de gérer des situations importantes. Le fait que Kevin – devrais-je dire cela? Je ne devrais pas dire cela – il y a un problème entre Kevin et Randall. “

Il a ajouté: «Cela a à voir avec la façon dont les gens gèrent certaines choses, et cela devient une situation de rupture. C’est énorme. Il y a deux côtés à l’histoire et ils ont tous les deux leurs points, et j’ai les deux côtés. Mais quand je me mets à la place de Kevin, évidemment, je n’en ai qu’un côté. »

Bien que les fans de This Is Us soient tristes de le voir, la rupture entre Kevin et Randall devait commencer à un moment donné. Maintenant, tout le monde devra attendre et voir ce qui se passera ensuite. Alors prenez vos mouchoirs. Celui-ci va être émotif.

